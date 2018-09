Myrdet i thai-drama: Skudt da han ville fodre sine ænder

Vred svoger havde ifølge politiet hyret to lejemordere til at slå skotte ihjel - thaihustru mistede også livet

Mord på udlændinge er relativt sjældne i Thailand i betragtning af det store antal turister og fastboende i landet.

Men i en usædvanlig sag fra Nordthailand siger det lokale politi, at en 64-årig thaigift skotte blev skudt af lejemordere, hyret af skottens svoger efter en familiestrid.

Også den thailandske kone på 61 blev dræbt under opgøret, skriver engelsksprogede lokale medier.

Markeret med rødt på Google Map ses Phrae-området i Thailand.

Blod ved pølen

Alan Hogg beskrives som millionær og har i en årrække boet med hustruen Nod Suddaen på en stor ejendom i Phrae-provinsen mellem Chiang Mai og grænsen til Laos.

Parret blev meldt savnet af en bekendt i sidste uge. Da politiet undersøgte stedet, fandt man blodspor i en vask og i et omklædningsrum ved husets swimmingpool.

De to forsvundne var der ingen umiddelbar spor efter, men mistanken blev hurtigt rettet mod Nod Suddaens lillebror Warut, 63.

Ifølge britiske Telegraph fik politiet kendskab til en langvarig konflikt i familien.

Afsløret af bilsalg

Samtidig viste overvågningsvideoer, at Warut gik ind gennem porten til ejendommen dagen efter de tos forsvinden og siden kørte fra stedet i parrets nye pickup, som hurtigt blev solgt videre.

Svogeren blev anholdt, nægtede alt og blev løsladt mod en kaution på 2.400 baht, knap 500 kr.

Efter fornyet efterforskning anholdt politiet mandag både Warut og to yngre mænd. Alle tre havde forbindelse til salget af de forsvundnes pickup.

De to mænd har ifølge Bangkok Post tilstået, at de slog både Alan Hog og Nod Suddaen ihjel.

- Han betalte sin ven 50.000 bht (ca. 10.000 kr.) for at skyde Hogg, sagde en lokal polititalsmand, Poonsap Prasertsak, ifølge The Nation på en pressekonference i dag tirsdag.

Politi og redningsarbejdere graver efter ligene i mudderet ved en lille flod. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge politimanden skete drabene sidste tirsdag aften lokal tid. Hogg blev skudt, da forlod huset for at gå ned og fodre sine ænder.

Imens holdt en af de medskyldige søsteren fast inde i huset, hvor broderen Warut dræbte hende med slag fra en skruenøgle, mener politiet.

Ud fra de anholdtes forklaringer gik politiet i gang med at lede efter ligene ved en lille flod, som løber gennem området ved Hoggs ejendom.

Efter to dages eftersøgning blev parret fundet tirsdag. Ved hjælp af en bulldozer var ligene gravet flere meter ned i den mudrede jord. De døde er identificeret af pårørende.

Warut har fortalt politiet, at han ofte blev skældt ud af Hogg-parret. Men han nægter sig skyldig i drab.

Det var netop broderen, som for år tilbage overtalte søsteren og hendes mand til at slå sig ned i Thailand, så de kunne være tæt på familien, Parret havde ellers bestemt sig for at leve i Spanien. Rigmanden Alan Hogg havde angiveligt tjent sin formue i byggebranchen i Australien.