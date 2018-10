Myrdet på Costa del Sol: Dansker slog konen ihjel for at få fingre i hendes pension

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

En 70-årig dansk mand blev fredag kendt skyldig i at have dræbt sin kone i Fuengirola på den spanske solkyst for at få fingrene i hendes pension.

Det skriver det spanske medie Cadena SER.

Tilbage står nu strafudmålingen i en sag, hvor eksmanden hele vejen igennem har nægtet sig skyldig.

Anklagemyndigheden kræver ifølge anklageskriftet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, manden bag tremmer i 25 år.

Parret havde ifølge anklagemyndigheden i 20 år været separeret, men var aldrig blevet lovformeligt skilt.

Havde nøgler til ekskones hjem

De havde et godt forhold. Ifølge Cadena SER, som har dækket retssagen, hjalp kvinden blandt andet sin eksmand med at betale husleje og andre udgifter, og manden havde nøgler til kvindens rækkehus i Fuengirola.

Her låste han sig 11. februar 2016 ind - ifølge anklagemyndigheden - med det formål at tage livet af kvinden.

Med en skarp genstand kastede han sig ifølge anklageskriftet over sin tidligere bedre halvdel bagfra. Gerningsvåbnet er aldrig blevet fundet.

Overfaldet forårsagede et kraniebrud på 3,5 centimeter, hjerneskade og massive blødninger, som siden kostede kvinden livet.

Kastede offer ned ad trappen

Derpå kastede drabsmanden hende ned ad trappen, før han forlod huset og sit hårdt kvæstede og hjælpeløse offer.

Den døde kvinde blev fundet for foden af trappen i en kæmpe pøl af blod. Ifølge den retsmedicinske rapport havde hun været død knap 24 timer, da hun blev fundet.

Ifølge anklagemyndigheden dræbte manden sin kone for at få fingrene i hendes pension på cirka 3000 euro (knap 22.500 kroner, red.), der ville tilfalde ham som retmæssig arving, da de to ikke havde børn.

Ifølge Cadena SER har manden under retssagen forklaret, at han end ikke var sammen med sin ekskone den dag, hun døde. Ifølge ham havde hun alkohol- og helbredsproblemer og var faldet før.

Skærpende omstændighed

Slutteligt erklærede manden i retten, at han ikke havde nogen grund til at dræbe sin bedste ven.

Den købte retten dog ikke. En enig jury finder det bevist, at manden har gjort sig skyldig i manddrab. At der er tale om drab på mandens kone er en skærpende omstændighed.

Ifølge Cadena SER agter forsvaret at appellere sagen.

