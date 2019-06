Myrdet på rejse i USA: Nu bisættes Poul

Familie og venner til den 44-årige Poul Hansen, der blev skudt og dræbt i USA i maj bliver nu bisat fra Them Kirke udenfor Silkeborg.

Den afdøde var en af Danmarks erfarne eks-kampsoldater med udsendelser i Afghanistan, Kosovo og Irak, bag sig. Som følge af psykiske eftervirkninger havde han trukket sig tilbage.

Poul Hansen var gift og far til to teenagebørn. Han var medlem af klubben Blood Of Heroes, som er en forening af veteraner indenfor militær, politi eller sundhedsmyndigheder, der har været udsendt af Danmark på missioner rundt omkring i verden.

I kirken før bisættelsen. Foto: Ernst van Norde.

Selv var Poul Hansen motorcykel-entusiast, og det var en under en rejse til USA med et selskab af ligeledes passionerede mc-kørere, at den 44-årige blev offer for det, politiet mener, er en form for røveri.

Han blev fundet skudt på gaden i New Orleans. Han tegnebog var væk, og først tre dage efter drabet lykkedes det at få identificeret den dræbte dansker.

Havde efterlyst ham

Det rejseselskab, som Poul Hansen var på gennemrejse i USA med og hans netværk i Danmark havde desperat efterlyst danskeren over de sociale medier efter hans pludselige forsvinden fra selskabets hotel i New Orleans. Da danske diplomater talte med politiet, stod sammenhængen mellem den dræbte på gaden og den forsvundne dansker klar.

En kvinde er anholdt og varetægtsfængslet i sagen.

Folk mødt op

En time før bisættelsen skulle begynde i Them Kirke var folk begyndt at møde op, og flere og flere motorcykler blev parkeret langs muren. Inde i kirken pryder et foto af Poul Hansen den hvide kiste.

- Vores elskede mand og kære far er på tragisk vis revet fra os på hans drømmerejse, stod der i en dødsannonce fra hustruen Astrid og børnene Naja og Mikkel, der bad om, at man i stedet for blomster kunne give en donation til veteranklubben Blood Of Heroes.