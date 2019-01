Mysteriet om Armani-manden: - Han er en bandit!

Armani-manden har været på spil igen, igen, igen og igen.

Denne gang er det gået ud over en 60-årig mand i Charlottenlund, men Armani-manden huserer langt fra kun i Nordsjælland og ikke kun i år.

Ekstra Bladet har som følge af artiklen om Armani-mandens seneste trick fået masser henvendelser fra læsere, der tidligere har mødt ham Og nogle af fortællingerne går flere år tilbage.

For omkring 15 år siden stødte 41-årige Michael Rye på Armani-manden på Frederiksberg i København.

- Jeg har læst om ham før, og det lyder som helt den samme fremgangsmåde. Min oplevelse fandt sted for 15 år siden på Falkoner Allé. En mand kører op på siden af mig.

- Han gav den samme historie, som han giver til alle andre, men det lugtede lidt for meget. Derfor sagde jeg nej tak, og han kørte bare væk. Endda i modsatte retning af, hvad jeg sagde han skulle for at komme til lufthavnen, siger Mads Rye om sin oplevelse for mange år siden.

Også Mads skriver til Ekstra Bladet, hvordan han får 30 år siden stødte på manden.

'Han må være gammel nu. Første gang jeg hørte om ham er for mere end 30 år siden i Helsingør. Siden da har jeg mødt ham på Nørrebrogade for 15-18 år siden', skriver Mads til Ekstra Bladet.

Det skal dog understreges, at det ikke står klart, om der er tale om en enkelt mand, eller flere forskellige mænd, der har brugt det samme trick gennem tiden.

En bandit!

Men en ting er sikkert. Armani-manden er stadig på spil, og det oplevede Morten Pedersen fra Virum for omkring tre uger siden.

- Jeg var oppe på Shell for at vaske min bil. Pludselig kører en hvid Audi op på siden af mig, og en meget flink mand ruller vinduet ned. Han spørger mig om vej til lufthavnen, og siger så tak med et tilbud om at købe nogle jakker. Den hopper jeg selvfølgelig ikke på, men han bliver ret sur. Han kunne virkelig ikke forstå det. Sådan en bandit. En kedelig karl, siger 56-årige Martin Pedersen til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet bruger den 'venlige mand' med sydeuropæisk udseende hver gang den samme fremgangsmåde. Først spørger han om vej til lufthavnen, og så giver han et godt tilbud.

'Lørdag gik hans bedrageri ud over en 60-årig mand, som Armani-manden kontaktede på F24-tankstationen på Bernstorffsvej og spurgte om vej til lufthavnen. Som tak for hjælpen tilbød Armani-manden, at den 60-årige mand kunne få tre jakker – og kun betale for den ene. Det lød som et godt tilbud, og den 60-årige betalte 2000 kroner og fik de tre jakker.

'Men da han var kommet hjem, opdagede han, at købet ikke var så godt som først antaget. Jakkerne var nemlig dels kopi-jakker, dels var en jakke byttet ud med en anden, ligesom størrelserne heller ikke var rigtige, skriver politiet.'

Jævnlige anmeldelser

Og det er ikke første gang.

- Vi får jævnligt anmeldelse om ham, og han dukker op i vores døgnrapport. Nogle gange er det flere gange i en kort periode, og andre gange går der lidt længere tid. Det er den samme historie hver gang, og det ville være rart, hvis vi kunne få sat en stopper for ham. Hjælpsomme borgere bliver jo narret gang på gang, siger Henriette Døssing til Ekstra Bladet.

I dette tilfælde blev den 60-årige mand narret med et godt tilbud som en tak for sin hjælp, men Armani-manden har også et andet trick. Tidligere har han spurgt om vej til lufthavnen, og så har han efterfølgende forklaret, at han har så meget bagage, at han bliver nødt til at sælge sine dyre jakker alt for billigt. På den måde er folk hoppet i med begge ben.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Armani-manden tilbage i november sidste år var på spil i Næstved, ligesom han også har huseret på Strandvejen i Hellerup og i Værløse.

Ifølge politiet kørte han denne gang i en lille, mørk eksklusiv bil.