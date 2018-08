Mysteriet om Mollie: Forsvandt sporløst under løbetur

Siden Mollie Tibbetts, 20, for tre uger siden forsvandt sporløst under en løbetur i Iowa, USA, har amerikanske medier fulgt efterforskningen tæt.

Interessen er massiv for den unge kvindes skæbne, og dusøren for afgørende oplysninger om Mollie Tibbetts er steget til over to millioner kroner på grund af donationer fra hele landet.

Familien frygter, at Mollie Tibbetts er blevet bortført, skriver avisen Des Moines Register.

- Hvis nogen har bortført hende, så beder vi dig om at løslade hende, bønfalder hendes mor Lauren Calderwood på et pressemøde.

Udeblev fra jobbet

Mollie Tibbetts blev sidst set 18. juli, da hun tog en løbetur i hjembyen Brooklyn, Iowa, der har omkring 1400 indbyggere.

Hun blev meldt savnet næste morgen, da hun ikke dukkede op på sit sommerjob i en børnehave.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, og lokalt politi arbejder intenst på sagen, der til efterforskernes store frustrationer har givet meget få spor.

Blandt sporene, der endte blindt, var et tip om, at hun var blevet set på en tankstation i Missouri. En lokal svinebonde har også fået gennemsøgt sin ejendom uden resultat.

Kevin Winker leder den lokale efterforskning på den 20-årige Mollie Tibbetts i Iowa. Foto: AP

Mollies far, Rob Tibbetts, roser politiet for at have gennemført en aggressive og omfattende efterforskning.

Han tror, at der er nogen, som har oplysninger, der kan opklare sagen.

- Hvis du ikke har noget at skjule, så har du intet at frygte. Tip myndighederne og lad os få Mollie hjem, siger han og forklarer, at han holder modet oppe, da datteren ikke er fundet død.

- Jeg må indrømme, at jeg er mere fortrøstningsfuld i dag, end jeg var umiddelbart efter, hun forsvandt, siger han.

Mollie Tibbetts skal efter sommeren starte andet år på universitetet i Iowa. Foto: AP

Mollie Tibbetts beskrives som en vellidt, ung kvinde, der passede sine studier på University of Iowa. Hun havde netop underskrevet en lejekontrakt og skulle til at flytte hjemmefra.

Hendes kæreste, Dalton Jack, har ifølge politiet alibiet i orden og er ikke mistænkt i sagen. Han siger, at Mollie ikke har fjender.

- Jeg har aldrig hørt nogen sige noget grimt om hende, og jeg har aldrig hørt hende sige noget grimt om andre, siger han.

Tusinder forsvinder

Sagen om Mollie Tibbetts skiller sig ud ved den store opmærksomhed i medierne. Hvert år meldes flere end 88.000 mennesker savnet i USA, og halvdelen er under 21 år.

Det er dog kun meget få, der forsvinder mod deres egen vilje. Kun omkring én procent af alle savnede er blevet bortført af en fremmed person, oplyser Associated Press.