Mystik i nat: Politi tavs om efterforskning i lejlighed

Politi, hunde og kriminalteknikere har natten til søndag undersøgt en adresse i Valby vest for København.

Hvad der har fået politiet til at interessere sig for lejligheden, der ligger i Folehaven, vil ordensmagten foreløbig ikke ud med. Den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi holder kortene helt tæt til kroppen.

- Det har jeg ikke rigtig nogen kommentarer til, siger Kristian Aaskov til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der mellem klokken 03 og 05 i nat var et rend af politi, kriminalteknikere og politihunde i området ved og i en specifik lejlighed i boligområdet.

Politiet arbejdede ved og på en adresse i Valby natten til søndag. Foto: Kenneth Meyer

Afgiver sålaftryk

Kort efter hans ankomst kørte efterforskere og hundepatrulje fra stedet, mens kriminalteknikere gik i gang.

- Så begynder teknikere at tage billeder udenfor opgangen for derefter at bevæge sig ind i opgangen nedefra og op til første sal og ind i lejligheden. De ifører sig DNA-dragter og mundbind, tager billeder og er øjensynligt i færd med sporsikring af en eller anden art, fortæller den udsendte.

Han iagttager også, at politiets indsatsleder på et tidspunkt vender tilbage til adressen, hvor han lader kriminalteknikerne tage sålaftryk af hans fodtøj.

- Det er så de kan udelukke det fra alt det, de ellers måtte finde. Han havde været oppe i lejligheden.

Iført blå dragter gennemgik kriminalteknikere lejlighed i det ydre København. Foto: Kenneth Meyer

Ikke været hjemme

Her bor en kvinde, som overfor Ekstra Bladet afviser at have kendskab til, hvad der er foregået, men siger, at hun ikke har været hjemme 'her på det sidste'. Ifølge kvinden har en ven opholdt sig i lejligheden.

Trods Ekstra Bladets tilstedeværelse ved adressen lægger politiet totalt låg på sagen, men afviser dog, at nogen skulle være kommet til skade:

- Ikke umiddelbart. Der er ikke nogen, der er kommet alvorligt til skade. Det kan jeg sige.

- Hvorfor har I så teknikere, hunde og anden aktivitet derude, som vores billeder viser?

- Jeg kan ikke komme ind på de nærmere detaljer omkring det. Det, I har set på billederne, må være det, der er foregået indtil videre, siger Kristian Aaskov, som ikke kan give nogen tidshorisont for, hvornår man kan løfte sløret for nattens begivenheder.

- Det ved jeg ikke. Først i morgen formentlig. Der skal lige arbejdes videre med det.

En afspærring blev i løbet af natten indskrænket til kun at omfatte en opgang i et etagebyggeri i Valby. Foto: Kenneth Meyer

Politiet holder tand for tunge om nattens begivenheder. Foto: Kenneth Meyer

Der var stor politiaktivitet ved og i Folehaven i Valby. Foto: Kenneth Meyer

