Mystik i Viborg: Mænd i luftfyldte plastikdragter

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Det er fortsat et stort mysterium, hvad der har fået politiet og myndighederne til at afspærre et område i Viborg.

Midt- og Vestjyllands Politi har meldt ud, at man undersøger et mistænkeligt forhold på en privat adresse, men holder derudover kortene helt tæt til kroppen.

Siden har området været plastret til med politi, brandvæsen og udsendte fra Beredskabsstyrelsen.

For kort tid siden har kom et par af Beredskabsstyrelsens folk iført luftfyldte plastikdragter ud af et hus på Kirkebækvej, fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Ifølge ham havde de i godt en time været inde i et huset og desinficerede bagefter deres fodtøj.

Område i Viborg er på den anden ende. Foto: Ernst van Norde

Ambulance til solcenter

Huset, som tilsyneladende påkalder sig myndighedernes interesse, ligger tæt på et solcenter midt i det afspærrede område.

En beboer i området fortæller Ekstra Bladet, at der klokken 05 morgen ankom en ambulance til solcentret.

Beboeren fortæller, at ambulancen kort efter kørte hurtigt, men uden udrykning.

Kort før klokken 15 landede en helikopter på et grønt område et par hundrede meter fra det afspærrede område.

Myndighederne afspærrede ved syvtiden området, som omfatter et stykke af Kirkebækvej, og flere beboere indenfor afspærringen har siden været afskåret fra at kunne komme hjem.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte var der tirsdag eftermiddag opsat et gult telt inden for afspærringen midt på Kirkebækvej over et kloakdæksel.

Beredskabsstyrelsens folk iført plastikdragter forlader adresse, hvor mistænkeligt forhold undersøges. Foto: Ernst van Norde

Skylning af personelmandskab

Bag afspærringen holdt to brandkøretøjer, hvoraf det ene holdt på tværs af vejen og spærrede for udsynet til teltet.

- Det er sådan et telt, man bruger i forbindelse med kemikalieudslip til skylning af personelmandskab, sagde Ekstra Bladets mand på stedet og teltet, som nu er udskiftet med to andre telte.

Tirsdag formiddag udtalte politiinspektør Claus Nørgaard i en pressemeddelelse, at man man havde modtaget en anmeldelse om 'et mistænkeligt forhold' og havde sendt teknikere til stedet, som de næste timer ville foretage en række undersøgelser.

- Vi afventer resultatet af disse undersøgelser og kan derfor ikke sige yderligere på nuværende tidspunkt, lyder det fra politiinspektøren.

Kirkebækvej er ifølge politiet afspærret mellem Vestervangvej og Indre Ringvej, og borgere kan frit bevæge sig uden for politiets afspærring.

Siden tidligt tirsdag morgen har politi og andre myndigheder været talstærkt til stede i Viborg. Foto: Ernst van Nordeas

Tankstation

Ifølge Ekstra Bladets udsendte har politiet spærret af omkring en Q8-tankstation og ud til ringvejen. Tankstationen er spærret ved den ene indkørsel.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad har politiet også benyttet sig af en hundepatrulje i forbindelse med efterforskningen af det mistænkelige forhold.

Politiet sender mere information ud senere på dagen, lyder det fra politiinspektøren.

Ekstra Bladet følger sagen.

Telte opslået bag afspærring. Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.