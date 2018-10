Mystik om Interpol-topchefs forsvinding: Sendte foto af kniv til sin kone

Interpol-præsident Meng Hongweis kone fortæller, at manden sendte et foto af en kniv, før han forsvandt

Præsidenten for det internationale politi-samarbejde Interpol, kinesiske Meng Hongwei, sendte et billede af en kniv til sin kone, umiddelbart inden han på mystisk vis forsvandt under en rejse til sit hjemland.

Det har hustruen Grace Meng søndag fortalt journalister i franske Lyon, hvor Interpol har sit hovedkvarter.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det er første gang, at Grace Meng offentligt har valgt at sætte ord på sin mands forsvinding. Hun gav samtidig udtryk for, at det er hendes opfattelse, at Meng Hongwei med billedet af kniven forsøgte at fortælle, at han var i stor fare.

Grace Meng fortalte under pressemødet, at hun ikke har haft kontakt til Meng Hongwei, siden hun fik billedbeskeden 25. september. Fire minutter forinden havde han i en sms skrevet 'Vent på mit opkald'.

Der hersker stadig stor mystik om, hvad der er sket med topchefen. Mediet South China Morning Post, var blandt de første til at antyde, hvad der kunne være sket. Oplysningerne er imidlertid ikke blevet bekræftet fra officiel side.

Mediet har talt med en unavngiven kilde, som hævder, at den 64-årige Interpol-præsident blev 'ført bort' til udspørgen af såkaldte disciplinære myndigheder.

Det skete straks, da han landede i sit hjemland, siger kilden.

Kina selv siger søndag, at Meng Hongwei undersøges for uspecificerede brud på loven.

Interpol skrev lørdag på sin hjemmeside, at organisationen beder Kina om et officielt svar på Meng Hongweis forsvinden.

Selv kom den internationale politiorganisation med følgende udtalelse umiddelbart efter forsvindingen:

- Interpol er bekendt med oplysninger i medierne i forbindelse med Interpol-præsident Meng Hongweis påståede forsvinden. Dette er en sag for relevante myndigheder i både Frankrig og Kina. Hovedkvarteret for Interpols generalsekretariat vil ikke kommentere yderligere.

Senere føjede Interpol til, at organisationen også er bekendt med artiklen i South China Morning Post, om at Meng sidder tilbageholdt i Kina. Heller ikke dette vil man kommentere.