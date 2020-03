Mystik om kriminelt opgør: Lokket til legeplads og tævet

Et opgør mellem aktører i Odenses kriminelle indvandrermiljø synes at være i gang, erfarer Ekstra Bladet fra kilder med indsigt i omtalte miljø.

Konkret er der tale om personer med tilknytning til forskellige klaner, der ifølge kilderne er raget uklar med hinanden efter, at banden Black Army for nogle år siden gik i opløsning.

Gennem den seneste måneds tid har der været mindst to episoder i forbindelse med opgøret.

Lokket til legeplads og tævet

For godt en måned siden blev en mand fra den ene side i konflikten under påskud om fred og fordragelighed lokket til en legeplads, der ligger ikke langt fra Vollsmose-bebyggelsen.

Men i stedet for venlighed dukkede maskerede mænd frem fra forskellige skjul og gennemtæskede manden.

Forrige weekend fandt endnu en episode sted, fortæller kilderne. Her blev en anden mand lokket i en fælde og ført bort i et kidnapningslignende forhold, berettes det.

Efter et døgns tid blev vedkommende sluppet fri igen.

Tidligere allierede er uvenner

Kilderne kender ikke til baggrunden for opgøret, men oplyser samtidig, at der har været uro i miljøet, siden Black Army-bandens opløsning i 2017.

Kilderne oplyser, at de tidligere bande-allierede nu er blevet uvenner, og at man i den forbindelse indgår skiftende alliancer, som det kan være svært for udenforstående at gennemskue. Samtidig er der tale om et miljø, hvor man kun nødigt involverer politiet.

Hos netop politiet er man dog opmærksom på sagen:

- Fyns politi er bekendt med de to episoder, og de er under efterforskning. Foreløbigt er der ingen anholdte i sagen, siger Jesper W. Pedersen, vicepolitinspektør.

Han ønsker ikke at kommentere et muligt motiv.

