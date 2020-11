Mystik om masseslagsmål: Opgør med køller og skud

Politiet øger nu patruljeringen i Hjørring efter tirsdag aftens masseslagsmål med blandt andet køller mellem op imod 20 personer i Dronningensgade ved Christiansgave Park.

- Det sker for at øge trygheden blandt borgerne i byen. Det er helt forståeligt, hvis der er nogen, som bliver bekymrede, når sådan en hændelse sker, siger Sune Myrup, vicepolitiinspektør og leder af lokalpolitiet i den nordjyske by.

Det er til gengæld endnu ikke lykkedes at foretage anholdelser i den komplekse sag, som politikommissær og efterforskningsleder Lene Madsen vurderer kan have udgangspunkt i 'et internt opgør' i en ikke nærmere defineret gruppering.

Uklarhed om motiv

- Med så mange mennesker stimlet sammen i en lille by som Hjørring, så tyder meget på, at det var et planlagt opgør, og at der har været en eller anden uoverenstemmelse, siger Lene Madsen.

Hun finder ikke umiddelbart finder belæg for, at deltagerne i slagsmålet kan have forbindelse til det organiserede bandemiljø.

- Vi arbejder især på højtryk for finde ud af, hvad der var motivet, og pejle os mere ind på, hvem der deltog i slagsmålet, siger Lene Madsen, som ikke vil blive overrasket, hvis nogle af deltagerne ikke bor i Hjørring.

Nordjyllands Politi modtog den første anmeldelse om optøjerne klokken 17.34. Kort efter oplyste politiets vagtchef Jess Falberg til Ekstra Bladet, at deltagerne blandt andet havde taget køller i anvendelse.

- Men da vi når frem, er de alle forsvundet fra området, forklarede vagtchefen.

Skud og peberspray

Øjenvidner fortalte politiet, at de havde set to mørke biler - en Audi og en BMW - mens andre løb fra stedet, da der lød flere høje brag.

- Bragene stammede formentlig fra, at der blev affyret nogle løse skud. Det har så tilsyneladende fået dem til at flygte, forklarede vagtchefen.

Efterfølgende fandt politiet fundet en kniv, en peberspray og nogle patronhylstre fra de løse skud. Efterforskerne havde også samme aften kontakt til personer, som henholdsvis var kommet lettere til skade og havde deltaget i optøjerne.

I første omgang ønskede de dog ifølge Jess Falberg ikke at kaste lys over begivenhederne.