Mystik om skeletfund: Afventer obduktion

Identiteten er fortsat ukendt på det skelet, forbipasserende fandt nord for Århus lørdag

Politiet er stadig på bar bund i sagen om fundet af et skelet i Hjortshøj nord for Århus. Det meddeler Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi.

- Foreløbigt er der ikke noget nyt i sagen. Nu afventer vi obduktion, og må vi se, hvad det kaster af sig af oplysninger, fortæller Jakob Christiansen.

Politi undersøger fund af skelet

Skelettet blev fundet i en grøft ved Virup Skovvej i udkanten af Hjortshøj lørdag af tilfældige forbipasserende og senere samme dag udsendte politiet en pressemeddelelse i forbindelse med fundet:

'De foreløbige undersøgelser viser, at skelettet har ligget på findestedet i længere tid. Politiet har afspærret et område omkring findestedet. Politiets teknikere er tilkaldt for yderligere undersøgelser af skelettet.'

I en meddelelse lørdag aften meddelte politiet, at de var færdige på stedet, og at det ikke været muligt at fastslå identiteten.