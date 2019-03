Mystik om skyderi: Holdt fest på landejendom

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller mail til 1224@eb.dk.

Et idyllisk landområde nord for Odder lignede pludselig søndag morgen en scene fra en actionfilm.

Til naboers store forbløffelse blev en landejendom i smukke og normalt rolige omgivelser indtaget af svært bevæbnet, kampklædt politi, politihunde og en ambulance.

Person skudt og tre anholdt

Østjyllands Politi meldte efterfølgende ud, at man var til stede på ejendommen, da en person var blevet ramt af skud og til alt held uden for livsfare. Politiet oplyste videre, at tre personer var blevet anholdt i 'tilknytning til skudepisoden', som man vurderer er 'et internt opgør'.

Foto: Per Øxenholt

De dramatiske omend sparsomme oplysninger er foreløbig ikke blevet fulgt op med detaljer fra efterforskningen.

Landejendommen, som politiet har interesseret sig for, er ifølge Ekstra Bladets oplysninger lejet ud til en mand, og Ekstra Bladet erfarer nu, at der lørdag blev holdt fest på matriklen.

Hvilken rolle lejeren af huset spiller i den mystiske sag er endnu uklar. Han beskrives dog som en stille og rolig fyr.

Mindre roligt kan man betegne gårsdagens fest, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger angiveligt løb løbsk med det resultat, at der på et tidspunkt blev rekvireret en ambulance til stedet, som altså søndag morgen blev underlagt en større politiefterforskning.

Foto: Ernst van Norde

Efter en rum tid pakkede størstedelen af de udsendte betjente dog sammen, og afspærringstapen blev fjernet, hvorefter ejendommen blev bevogtet af en enkelt betjent med politihund og en hjemmeværnsmand.

Se mere video på Local Eyes.

Efter flere timers total tavshed oplyste Østjyllands Politi søndag aften, at de tre anholdte personer ikke ville blive fremstillet i grundlovsforhør før end mandag.

- Vi melder først ud mandag morgen, hvornår de anholdte eventuelt skal fremstilles i grundlovsforhør, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Michael Ørum, til Ekstra Bladet.

Afhøres fortsat

Årsagen til det er ifølge vagtchefen, at de anholdte afhøres og personundersøges indtil og med søndag aften, og først derefter kan efterforskerne tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for at sigte alle de anholdte eller blot én eller to af dem.

Den beskudte mand er ifølge vagtchefen fortsat indlagt, men er uden for livsfare og i 'stabil tilstand'.

Vagtchef Michael Ørum ønsker ikke at kommentere Ekstra Bladets oplysninger om, at skyderiet skulle være sket i forbindelse med en fest, som tilsyneladende løb løbsk.

- Vi har ikke yderligere at tilføje for nuværende, siger vagtchefen.

- Det er heldigvis ret usædvanligt, at folk skyder hinanden, men når det sker, er omgivelserne selvfølgelig interesserede i at vide mest muligt om omstændighederne. Hvorfor er I så hemmelighedsfulde om de anholdte og hvad I har fundet ud af indtil nu?

- Vi forstår udmærket, at folk gerne vil vide mere, men vi kan af forskellige grunde, som jeg ikke kan komme ind på her, ikke oplyse mere nu, siger Michael Ørum.

Foto: Ernst van Norde

Foto: Ernst van Norde

Via 112 kl. 0831 anm. om skud mod person. Politi tilstede på ejendom nord for Odder. En person ramt, er uden for livsfare. 3 personer anholdt i tilknytning til skudepisoden. Formentlig internt opgør. Pt. ingen yderligere kommentarer #politi.dk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 17, 2019