Mystik om stjålne kænguruer: - Det er sgu mærkeligt

Weekendens tyveri af ni kænguruer fra Munkholm Zoo på Djursland er et vaskeægte mysterium.

Ifølge zoo-ejer Benny Johansen er der ikke en eneste person, der har henvendt sig, og politiet har ganske få spor at gå efter i sagen.

De ni kænguruer, hvoraf fem er unger, blev stjålet fra deres anlæg i Munkholm Zoo på et tidspunkt mellem fredag aften klokken halv otte og lørdag morgen klokken otte.

Zoo-ejeren er ikke i tvivl om, at gerningsmændene har vidst, hvad de gjorde.

- Deres kløer er så skarpe, at de kan flænse både bukser og kød op, hvis man holder dem forkert. Så derfor må dem, der har taget dem, været nogen, der har prøvet det før, siger han.

Han kan se, at der har været tumult i kænguruernes hus, og at dømme efter spor i mudderet i anlægget, er nogle af dyrene blevet jagtet rundt i anlægget og fanget med net eller i halen.

Hvorfor de tilsyneladende rutinerede tyveknægte er gået efter kænguruerne, har han dog ingen anelse om.

- Det er sgu mærkeligt, hvorfor det lige er kænguruer. Vi har snakket med vildt mange mennesker, og det er der ikke nogen, der kan give en forklaring, siger han.

Benny og Annelise Johansen ejer Munkholm Zoo, hvorfra de ni kænguruer blev stjålet. Den lille zoo med omtrent 400 dyr er til salg og har været det i lidt over to år. Foto: Ernst van Norde

Modefænomen

Benny Johansens ni kænguruer er dog ikke de eneste, der er blevet stjålet. Ifølge Aarhus Stifttidende er der det sidste år blevet stjålet 23 kænguruer ved fem forskellige tilfælde.

Thor Hjarsen, som er chefbiolog ved WWF Verdensnaturfonden og ekspert i wildlife-crime, mener, at der kan være tale om et modefænomen.

- Det er mit bedste bud, at det er fordi, der er efterspørgsel på kænguruer som kæledyr. Især fordi der har været flere tilfælde af kænguru-tyverier.

- Efter Harry Potter var der eksempelvis mange, der gerne ville have sneugler som kæledyr. Jeg ved ikke om, det er det, der er tale om her, men det er set før, siger han.

Eksperten understreger, at han ikke ved, om det netop gør sig gældende for kænguruer, men nævner som eksempler, at kvælerslanger, klovnfisk og landskildpadder er blevet stjålet med henblik på salg som kæledyr, og at film, tv-serier og lignende kan spille en rolle for, hvorfor sådanne dyr bliver populære.

Der er ifølge Thor Hjarsen ingen regler, der forhindrer folk i at have eksotiske dyr som kæledyr, med mindre der er tale om truede arter. Han tager dog kraftigt afstand fra at holde kænguruer som kæledyr.

- Det er et ret krævende dyr at have, så det er bestemt ikke noget, som kan anbefales for private, siger han.

Kænguruerne fra Munkholm Zoo blev stjålet natten mellem fredag og lørdag. Gerningsmændene er ifølge Benny Johansen kørt ind over nabogårdens mark og har klippet hul i hegnet.

Der er fundet hjulspor og fodaftryk på marken, men ingen fingeraftryk.