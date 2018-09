Ved du noget? Send os et tip i en sms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Vagtchef ved Østjyllands Politi Bo Christensen oplyser til Ekstra Bladet, at flere personer og biler har været impliceret i en hændelse på Silkeborgvej i Åbyhøj i Aarhus. Han vil dog ikke oplyse hvilken type ulykke og hvor mange personer, der er involveret.

Østjyllands Politi fortæller på Twitter, at hændelsen skulle være sket klokken 18.45.

Ifølge et vidne var der tre ambulancer og fem til seks politibiler til stede, og politiet brugte meget krudt på at sende folk væk fra stedet. Vidnet beretter ligeledes, at der var omkring 70 til 100 mennesker ved hændelsen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Et billede fra stedet, hvor man kan se, at to biler ihvertfald er blevet ramt. Foto: Øxenholt Foto

Lignede biljagt

23-årige Tobias var vidne til episoden, da han kom kørende i sin egen bil i nærheden af hændelsen. Han vurderer, at hændelsen var bevidst, hvor to biler kørte meget hasarderet på cykelstien.

- Jeg ser to biler, der kører op på cykelstien lidt som om, at de jagter hinanden. Først trækker den ene bil ind ind og så trækker den anden bil ind bagved. Det var rimelig klumpet, og der var faktisk mange biler på vejen.

- En anden bil dytter så efterfølgende, og så ligesom man ser i film, så kører de to biler ind i den anden bil, siger Tobias, der ikke ønsker at oplyse sit efternavn, til Ekstra Bladet.

Tobias fortæller, at begge biler kørte med høj fart, og at flere biler blev ramt af de to bilers vilde kørsel. Det gjorde, at vejen blev spærret.

- Jeg vurderer, at de to biler kørte 90-100 kilometer i timen,

- Det eskalerede rimelig vildt og så voldsomt ud.

- Der var i hvert fald en fire-fem biler, der blev ramt. Bagfra blev en 10-15 biler nødt til at sænke farten, da de kunne se, at der var noget helt galt, siger han.

Vidnet siger også, at han så den ene bil blive tippet rundt.

Ekstra Bladet følger sagen.

Opdateres.