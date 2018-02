Mystisk brand: Ung mand varetægtsfængslet

Røgen stod tykt, og flammer slikkede ud af vinduet på en taglejlighed på Jernbanegade i Viborg for to uger siden.

Branden var ifølge politiet og brandteknikere noget besynderlig, og beboeren var som sunket i jorden. Men nu er han fundet, og siden varetægtsfænglset i fire uger, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Peter Søndergård, der politikommisær ved lokalpolitiet i Viborg, fortæller, hvordan de fandt den forsvundne beboer.

- Jamen det var meget enkelt, for han mødte selv op på politigården, siger han til Ekstra Bladet.

Den 27-årige forklarede i grundlovsforhør søndag middag, at han brændte lejligheden af, for at gøre op med sit tidligere liv. Manden var blevet smidt ud af sin lejlighed, havde pakket bilen, og valgte altså at starte det nye kapitel med at brænde det foregående af.

Dommeren valgte at varetægtsfængsle den 27-årige på en psykiatrisk afdeling. Den tiltalte har valgt ikke at kære den kendelse.

Det kan godt være svært at forstå

Beboeren var godt klar over, at beslutningen om at brænde sin tidligere lejlighed af ville være at forstå for de fleste. Men ifølge sin forklaring under grundlovsforhøret, så så han ikke andre muligheder.

Tidspunktet for afbrændingen var også nøje udvalgt, da der ifølge ham ville være mindst risiko for, at andre kom til skade under branden.

Politi og brandteknikere skal nu til at vurdere, hvor stor skade branden kunne have gjort på ejendom og mennesker, hvis ikke den var blevet slukket hurtigt. Det kan have noget at sige i strafudmålingen.

Den 27-årige er tiltalt for paragraf 181, der handler om at sætte ild til en anden mands ejendom, og paragraf 180, der handler om at sætte andre menneskers liv i fare ved brandspåsættelse.

