Mystisk dødsfald i spabad: Politiet beder om hjælp

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet benytter årsdagen for fundet af den 38-årige Iben Salling Syrik, som blev fundet død ved sin families sommerhus, til at bede offentligheden om hjælp.

Omstændighederne ved den 38-årige Iben Salling Syriks død har været omgærdet af mystik, siden hun blev fundet for et år siden i dag i et udendørs spabad.

Afslører nyt: Iben fundet død i udendørs spabad

Siden har Sydøstjyllands Politi intensivt efterforsket dødfaldet uden at kunne opklare, hvordan og hvorfor kvinden døde.

Det på trods af, at man blandt andet har obduceret kvinden og fortaget en række undersøgelse og sporsikring af teknikere, hunde og retsmedicinere. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse. Dertil kommer politiets afhøringer af et stort antal personer i sagen, som har været med til udarbejdelsen af over 2400 rapporter.

- Vi arbejder fortsat målrettet på at få opklaret dødsfaldet, som vi fra starten har efterforsket som en drabssag, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Sydøstjyllands Politi ifølge pressemeddelelsen.

Iben Salling Syrik handlede med heste og var en dygtig springrytter. Hun blev fundet død i et udendørs spabad i familiens sommerhus. Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard

Fundet af familiemedlem

- Det er vores forhåbning med denne pressemeddelelse, at der med et fornyet fokus på sagen kommer nye vidner frem, der kommer i tanke om noget, de endnu ikke har fået delt med politiet. Vi sorterer i henvendelserne, så sidder man med en oplysning, som man er usikker på relevansen af, så ring alligevel 114, så skal vi nok afgøre det, tilføjer han.

Det var et familiemedlem, som 9. december 2019 fandt den hesteglade kvinde og fraskilte mor til en dreng på fem år død under mystiske omstændigheder ved sommerhuset på Skovbrynet i området Vesterlund.

Ibens død efterforskes som drab: 'En ganske almindelig kvinde'

I det forgangne år har også dykkere været inddraget i det, som tilsyneladende er en mordgåde. Forsvaret har assisteret med fysiske undersøgelser i nærområdet efter spor, og herudover er der blevet indsamlet overvågning samt foretaget anden efterforskning af forskellig karakter.

Adskillige vidner har også henvendt sig i sagen, men desværre har intet af det ledt til en opklaring, oplyser politiet.

En person har været anholdt ved efterforskningens indledning. Pågældende blev dog løsladt inden for det første døgn.

Vil ikke hjælpe gerningsmand

Sydøstjyllands Politi kan af hensyn til sagen ikke bidrage med oplysninger om eventuelt aktuelt mistænkte, eller om mistænkte i efterforskningsforløbet i øvrigt, lyder det i pressemeddelelsen.

Efterforskningslederen lægger dog ikke skjul på, at politiet holder nogle oplysninger helt tæt til kroppen:



- I en så alvorlig sag som denne vil der altid være oplysninger, der ikke kan deles med offentligheden. Sådan må det være, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

- For får vi fortalt for meget, så kan det gå ud over en eventuel kommende retssag. Vi kan også komme til at give en gerningsmands nogle fordele, hvis vedkommende ved alt, vi ved, og så har vi selvfølgelig også et hensyn at tage over for de involverede i sagen. Når vi deler indhold fra efterforskningen, så er formålet derfor først og fremmest at få opklaret sagen ved blandt andet at aktivere eventuelle vidner, der kan hjælpe os til at komme nærmere en opklaring. Det er et puslespil, vi skal have samlet. Nogle brikker stammer fra vidner og andre fra øvrige afhøringer, tekniske spor, undersøgelser, overvågning mv. Vi håber nu på nye henvendelser, der kan tilføje ny viden, til det vi allerede ved.