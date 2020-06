Mystisk drabssag: Her blev 28-årig fundet død

Der var ingen spor af politiafspærringer, mennesker eller kamp på liv og død, da Ekstra Bladets fotograf i formiddag besøgte gerningsstedet for, hvad Bornholms Politi opfatter som drabet på en 28-årig mand.

Den yngre sjællænder blev tirsdag klokken 6.11 fundet livløs ved en overdækket bålhytte ved Blykobbe Plantage i Nordskoven få kilometer nord for Rønne.

Det var en forbipasserende der opdagede mandens lig. Personen slog straks alarm og udløste en større politiudrykning og efterforskning.

Tavshed om dødsårsag

Det førte til anholdelse af to mænd på 23 og 25 år. I eftermiddag bliver de drabssigtede mænd fremstillet i Retten i Rønne. Ekstra Bladet erfarer, at de to anholdte og drabssigtede mænd bor på øen.

Chefpolitiinspektør Jacob Ipsen holder oplysninger om drabssagen og de involverede mænd tæt ind til kroppen. Han nøjes med at forklare, at det blandt andet er fund på stedet, der har fået politiet til at ræsonnere, at der er tale om en drabssag.

Jacob Ipsen henviser til, at anklageren vil begære de to anholdte mænd afhørt bag lukkede døre. Det er derfor uklart, hvad den konkrete dødsårsag var, hvordan personkredsen er forbundet og - hvis der er skete en forbrydelse - hvilket drabsmotiv der kunne være tale om.

Markeringer i jorden

Skoven omkring bålhytten, som er uegnet til overnatning, gennemskæres af tre løbestier. Der er ingen bebyggelser lige i nærheden, og Haslevej løber cirka 50 meter borte. Få hundrede meter mod syd ligger Almegårds Kaserne.

Bornholms Politi hævede onsdag morgen afspærringerne ved gerningsstedet i Nordskoven. Det er uklart, hvorfor den nu afdøde 28-årige mand befandt sig i bålhytten. Foto: Pelle Rink

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere naboer. Ingen af dem har bemærket noget mistænkeligt i timerne før manden blev fundet død.

Bornholms Tidende oplyser, at politiets teknikere i timerne efter alarmopkaldet satte gule markeringer i jorden omkring bålhytten.

De blev fjernet, da politiet hævede afspærringen onsdag morgen.