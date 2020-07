Mystisk forsvinden: - Giv mig et tegn

Familiefar Jimmi Steffen Lillelund forsvandt sporløst for to måneder siden. Familie går rundt i uvished, mens politiet fortsat leder

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Politiet har ikke opgivet at finde den 42-årige familiefar Jimmi Lillelund.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet forsvandt han på mystisk vis for to måneder siden.

– Vi søger stadig efter ham, siger politikommissær Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands politi.

Sidste spor af Jimmi Lillelund var den 30. april hos hans søster i Gundsømagle nord for Roskilde, hvor han lejede et par værelser.

Han blev officielt meldt savnet lørdag den 2. maj klokken 11.22, efter hans bil blev fundet på en parkeringsplads i haveforeningen H/F Ishøj Søndergaard i Ishøj.

Se også: Ekskone: - Jimmi ville aldrig forsvinde frivilligt

Artiklen fortsætter efter billedet...

Den forsvundne beskrives som Dansk af udseende, 42 år, 177 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Hvid, Hårfarve: Brun, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Lidt robust, og med tatoveringer. Blågrønne øjne, 85 kg. Privatfoto.

Går i venteposition

I over to måneder har Jimmis nære gået rundt i uvished om hans skæbne. Det tager hårdt på dem ikke at vide, hvad der er sket og de håber, at de snart får et svar.

– Jeg går og kigger op i skyerne og siger: Jimmi. Hvor er du. Hvad er der sket. Giv mig et tegn, siger ekskæreste og mor til Jimmis treårige datter Louise Ebbesen og fortsætter:

– Fik man et tegn, så var man også sikker på, at var han død. Det med ikke at vide, om han er gravet ned i en skov, smidt i havnen eller en holder ham fanget. Man tænker alt muligt.

Datter spørger til sin far

Jimmis treårige datter er trods hans forsvinden ved godt mod, og Louise Ebbesen taler meget åbent om hendes fars forsvinden, når hun spørger til det.

– Jeg har sagt til hende, at det kan godt være, at vi ikke finder far. Og så siger hun: Så må vi to bare tage ud og lede efter ham, mor.

For Louise er det vigtigt, at Jimmis treårige datter ikke glemmer sin far, men derimod husker alle de oplevelser, de har lavet sammen. Derfor kigger de jævnligt på billeder og snakker om gamle minder.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Jimmi Lillelund med datteren. Privatfoto.

Fredag var Louise Ebbesen med sin far, sin nye kæreste og Jimmis treårige datter på en restaurant, hvor der var en mand, som havde tatoveringer på armene og samme frisure som hendes far.

– Hun hoppede ned af stolen med det samme og stod og kiggede efter ham, indtil han vendte sig om. Hun sagde ikke noget, men både mig og min far kiggede på hinanden og sagde: Hun troede nok, at det var en anden.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Privatfoto

Frygter fortsat forbrydelse

Politiet frygter fortsat, at der kan være sket en forbrydelse, da Jimmi ikke har givet nogen livstegn fra sig. I følge politiet virker det mærkeligt med den alder, de relationer og den familie, han har.

– Han kan jo ikke bare forsvinde fra jordens overfalde, som det lader til, at han har gjort. Så der må være nogen, som har hjulpet ham på vej, fortæller Kim Løvkvist.

Politiet offentliggjorde indledningsvis billeder af Jimmi og har bedt offentligheden om hjælp, hvis de havde oplysninger i sagen.

– Vi har fået henvendelser, men ikke noget gennembrud. Desværre, siger politikommisæren.

Se også: Jimmi sporløst forsvundet: Politiet frygter en forbrydelse

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne høre fra folk, der ved noget, har set noget mistænkeligt eller har set den forsvundne mellem torsdag 30. april klokken 15 til lørdag 2. maj klokken 11.22, hvor bilen blev fundet i Ishøj. De kan kontaktes på 114.