Mystisk ligfund på skrotplads

Opdateret 12.03:

Et lig er her i formiddag dukket op på et skrotanlæg på Engholmen i Nørresundby.

Politiet har spærret et større område af og har anmodet om assistance fra kriminalteknisk afdeling.

Der er foreløbig ingen officielle meldinger om, at der er tale om en forbrydelse, men politiet omtaler selv adressen som et 'gerningssted'.

Så vidt Ekstra Bladet erfarer, blev liget fundet ved en stor container, hvor det lå med hovedet ned ad. Retsmedicinere er kaldt til findestedet for at fastslå dødsårsagen.

Området på Engholmen, hvor den døde blev fundet, er et anlæg til sortering af metalaffald. Det ligger ud mod vandet umiddelbart nord for Limfjordstunnelen og drives af firmaet Ragn Sells A/S - ikke Uni-Scrap, som vi skrev tidligere.

Stor politistyrke på stedet

I følge politiet blev der kl. 10.06 i dag anmeldt fund af en død person på stedet.

Politiet sendte straks flere patruljer af sted. De kunne bekræfte, at der var tale om et lig.

Herefter blev en større styrke dirigeret til gerningsstedet på Engholmen, som nu er spærret af.

Politiet vil ikke udtale sig om hverken køn eller alder på den døde.

Fuldt tryk på efterforskningen

- Vi er i fuld gang med efterforskningen derude. Det omfatter blandt andet tekniske undersøgelser og afhøringer, siger politiets efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Politiet ønsker i øjeblikket ikke udtale sig nærmere om fundet af den døde person, men nordjyderne vil i den kommende tid kunne se en øget tilstedeværelse af politi i området.

- Vi er stadig i fuld gang med de indledende efterforskningsskridt, så vi kan lige nu ikke udtale os om flere detaljer, siger Frank Olsen.

Opdateres