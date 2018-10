Mystisk maskeret mand efterlyses: Hundelufter og Pokemon-jæger myrdet i USA

På to dage blev to tilfældige mænd i Chicago i USA angiveligt skudt af en maskeret mand

To tilsyneladende tilfældige mænd blev på kun to dage likvideret med skud i hovedet i et kvarter i den amerikanske storby Chicago. Begge mord er ifølge politiet angiveligt begået af en mystisk maskeret mand, der har brugt det samme våben ved begge mord. Det er den teori, som politiet i Chicago nu arbejder ud fra i forbindelse med de to uforklarlige mord, der har rystet borgerne i kvarteret Rogers Park.

På en pressekonference har politiet i Chicago udtalt, at ballistiske undersøgelser har vist, at det er den samme pistol, der er brugt ved mordet på den 73-årige Douglas Watts og den 24-årige Eliyahu Moscowitz.

- Ved begge skyderierne kom kuglerne fra den samme pistol, og de er angiveligt affyret af den samme person, siger kriminalkommisær Eddie Johnson fra politiet i Chicago, der tilføjer, at patronerne fundet ved begge gerningssteder matcher hinanden. Politiet udelukker også, at der har været tale om røveri, fordi ingen værdier blev taget fra de to ofre.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News og ABC News

(artiklen fortsætter under billedet)

Den 73-årige Douglas Watts blev myrdet med et enkelt skud i hovedet i søndags. (Foto: Privatfoto)

Den 73-årige Douglas Watts, der i øvrigt levede som åben homoseksuel, blev skudt søndag morgen, mens han var ude at lufte sin hund. Politiet fortæller, at en pistolmand klædt i sort tøj, og iført en maske, nærmede sig den 73-årige og skød ham direkte i hovedet, før han flygtede.

Ca, 36 timer efter blev den 24-årige Eliyahu Moscowitz, der levede som ortodoks jøde, skudt i hovedet kun 600 meter fra det første gerningssted, da han spillede Pokemon på en sti i Loylola-parken.

Den 24-årige Moscowitz var kendt som et kendt ansigt blandt fans af Pokemon Go i Chicago. Han var blevet set i det samme område et par timer før mordet, mens han spillede Pokemon med sine venner.

Angela Kallies fra Rogers Park-kvarteret har til Chicago Tribune fortalt, at hun mødte Moscowitz, før han blev myrdet:

'Han stod og grinte, mens han legede med min søn. Han var utrolig flink og venlig, fortæller Angela Kallies.

(artiklen fortsætter under billedet)

Den 24-årige Eliyahu Moscowitz blev myrdet i mandags med et enkelt skud i hovedet. (Foto: Privatfoto)

I forbindelse med en pressekonference i tirsdags har politiet frigivet både video og billeder af den formodede mystiske maskerede mand, der nu er mistænkt for at stå bag mordene

- Der er ingen tvivl om, at den her person forsøger at skjule, hvordan har ser ud. Han - eller hun - ved helt sikkert, hvad han/hun er på vej til at gøre, forklarede kriminalkommisær Eddie Johnson.

Politiet har endnu ikke fastslået et motiv for de to mord. Men de vil ikke udelukke, at der er tale om såkaldte had-forbrydelser. Watts levede som åben homoseksuel og Moscowitz var ortodoks jøde. De to myrdede kendte i øvrigt ikke hinanden.