Mystisk mord ombord: Kaptajn fundet død på kæmpe skib

På det britiske skib 'Spirit of Hamburg' er en kaptajn fundet død, men ingen ved, hvad der er sket

En mystisk sag har ramt det britiske skib 'Spirit of Hamburg'.

Det skriver tyske Bild.

Torsdag eftermiddag blev skibets 50-årige kaptajn Myo Tun Zaw fra Myanmar fundet død på dækket af det 254 meter lange skib.

Men de ved fortsat ikke, hvordan han er blevet dræbt

Containerskibet ligger lige nu til ved den colombianske havneby Cartagena, hvor myndighederne undersøger sagen nærmere.

Zeaborn Ship Management har efter sigende selv meldt ud, at pirater angreb skibet, inden det kom i havn, skriver de i en officiel erklæring.

'Umiddelbart efter hændelsen er alle relevante myndigheder og parter blevet underrettet. Repræsentanter for virksomheden er ankommet til Cartagena for yderligere støtte til besætningen', skriver selskabet.

Men det afviser colombiansk politi, der mener, at en eller flere gerningsmand skal findes blandt besætningens 12 medlemmer.

De ønsker dog ikke at efterforske sagen nærmere, da enhver forbrydelse sket på et skib skal efterforskes af de myndigheder, som skibet sejler under.

Dermed lander bolden hos Storbritannien.