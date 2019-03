Mystisk overfald: Kvinde slået ned af fremmed mand

Flere beboere i Brooklyn-bydelen Crown Heights udtrykker frygt for at gå alene på gaden, efter optagelser af et overfald, der ifølge politiet var fuldstændig tilfældigt, er blevet offentliggjort, beretter CBS.

I optagelserne ses det, hvordan den ukendte gerningsmand slår en tilfældig kvinde i jorden for derefter at gå stille og roligt fra stedet. Optagelserne er offentliggjort i forbindelse med politiets efterlysning af manden, som stadig er på fri fod.

Se overvågningsoptagelserne af gerningsmanden og hør de lokale beboeres reaktion på efterlysningen i videoen over artiklen.

Ifølge politiet kørte offeret selv på det nærliggende Kingsbrook Hospital efter overfaldet. Her blev hun behandlet for en hovedskade. Hendes tilstand er ikke oplyst.