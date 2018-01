Mystisk politiaktion fortsætter: Bil overhældt med benzin i landsby ved Køge

Midt- og Vestsjælland oplyser, at der onsdag aften er kommet en anmeldelse om brand i en bil ved Køge, men ønsker stadig ikke at fortælle, om der er sammenhæng mellem flere politiaktioner i løbet af onsdagen

Kriminalteknikere fra Midt- og Vestsjællands Politi er onsdag aften i aktion på Lidemarksvej, Bjæverskov ved Køge, hvor der har været melding om brand i en firehjulstrækker.

Noget tyder imidlertid på, at der aldrig har været ild i bilen, som dog har været overhældt med benzin. Bilen er blevet undersøgt på stedet og sendt videre til kriminalteknisk undersøgelse.

Brandfolk fra Køge Brand & Redning har været tilkaldt til stedet.

(Video: Kenneth Meyer)Tidligere på aftenen arbejdede politiet på Parkvej i Køge, hvor hunde undersøgte et større område for spor. Og i formiddag blev Sydmotorvejen mellem Herfølge og Lellinge spærret, mens politiet arbejdede på stedet.

Politiet har også været i aktion på Parkvej i Køge, hvor hundeførere søgte efter spor. Foto: Kenneth Meyer

Indtil nu har vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi ikke ønsket at fortælle, hvad der er baggrunden for, at politiet har haft så travlt i løbet af dagen. Og heller ikke, om der er en sammenhæng mellem episoderne. Og heller ikke onsdag aften, ønsker vagtchef Henrik Olesen at fortælle, om episoden ved Bjæverskov kan relateres til de øvrige episoder.

- Vi har været ude til brand i en bil. Det er alt, hvad jeg kan fortælle lige nu, siger Henrik Olesen.

Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet skulle politiet blandt andet have fundet en signalpistol i bilen. Der er også blevet set en mand iført skudsikker vest kravle væk fra bilen.

Et større område omkring bilen blev efterfølgende afspærret og undersøgt. Lidemarksvej er blevet spærret i begge retninger over en afstand på cirka 300 meter.

Under undersøgelsen på Parkvej i Køge har der ifølge oplysninger til Ekstra Bladet i hvert fald været en person, der er blevet visiteret under undersøgelsen på stedet.

- Vi er ude med hunde for at søge efter spor, sagde Henrik Olesen tidligere onsdag til Ekstra Bladet.

Henrik Olesen fortæller til Ekstra Bladet, at politiet muligvis sidst på aftenen onsdag melder noget ud om, hvad der efter politiets opfattelse er foregået i løbet af dagen.

