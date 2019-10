Mystisk politiaktion i dansk by

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Torsdag aften er politiet massivt tilstede i Aabenraa, hvor et større område er blevet spærret af.

- Der er politi tilstede I den sydlige del af vores politikreds. Mere kan jeg ikke sige, siger Helle Lundberg kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politiet er massivt tilstede i Aabenraa. Foto: LocalEyes

Se mere video på localeyes.dk

Politiet vil ikke bekræfte nærmere placering til Ekstra Bladet, men ifølge B.T.s oplysninger skulle der blandt andet være tale om boligområderne Blegen og Toften i Aabrenraa.

De oplyser videre, at aktionen skulle dreje sig om en episode natten til onsdag, hvor en person skulle være blevet snittet med kniv under et masseslagsmål.

I den forbindelse erfarer mediet, at politiet skulle have opsat visitationszoner i en radius af cirka halvanden kilometer, hvor de skulle være igang med at stoppe og gennemsøge biler.

Politiet oplyser dog overfor Ekstra Bladet, at de ikke har nogen visitationszoner.

Opdateres...