Mystisk politiaktion i København

Politiet er lige nu massivt til stede på Nørrebro i København nærmere bestemt området ved Guldbergsplads og Guldbergsgade.

Billeder fra stedet viser, at politiet er massivt til stede på pladsen. Billeder fra stedet viser, at politiets bomberyddere er i aktion på en adresse på stedet.

Dertil kommer oplysninger fra tilstedeværende på pladsen om, at kemisk beredskab også er i gang samtidig med, at teknikere iført dna-dragter arbejdet på stedet.

- Politiet er i gang med en undersøgelser herude, siger Ekstra Bladets mand på stedet og tilføjer:

- Folk sidder på legepladsen overfor og er meget nysgerrige for, hvad der sker, men ingen herude vil sige noget.

Øjenvidne: - Der er politi over det hele

Et øjenvidne, som bor på Guldbergsgade 109, forklarer overfor Ekstra Bladet, at han blev bedt om at vise sit personnummer, inden han fik lov til at entrere sin opgang.

- Der er politi over det hele, og der er spærret af. Jeg tror, at det er i nummer 107, det foregår, siger øjenvidnet Jørgen Asbøg Knudsen.

- Det er sket inden for den sidste time, for der var ikke noget politi, inden jeg skulle ned og handle. Da jeg kom tilbage, blev jeg mødt af en politidame. Jeg forsøgte at spørge ind til situationen, men kunne godt fornemme, at hun ikke ville sige noget. Hun sagde dog, at det ville komme til at tage lang tid, lyder det videre.

- Hvad ser du lige nu?

- Lige nede foran mit vindue er en stor, blå politibil, og så holder der to specialvogne, en mandskabsvogn og en gruppevogn. Derudover kan jeg se to personer i hvide gummidragter, som går ind i nummer 107 nu. I alt kan jeg se cirka 15 politibetjente, lyder det fra øjenvidnet.

- Hvordan er stemningen dernede?

- Der er ikke noget panik. Det er meget stille og roligt, fortæller Jørgen Asbøg Knudsen.

Politiet er fåmælte

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi, men her afviser vagtchef Henrik Stormer at kommentere på sagen.

- Det er ikke os, der er i gang derude, siger han kortfattet.

- Er det PET?

- Nej, det er en anden politikreds, siger han høfligt og afviser at uddybe hvilken.

Ekstra Bladet har samtidig forsøgt at få en kommentar fra de øvrige sjællandske politikredse. Hos Midt- og Vestsjællands Politi og Nordsjællands Politi afviser man et hvert kendskab til sagen.

Det er endnu ikke lykkedes, at komme igennem til Vestegnens Politi.

