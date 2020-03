Mystisk politiaktion: Kvinde anholdt for drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 62-årig mand er blevet dræbt i Esbjerg, og politiet har anholdt en 49-årig kvinde for forbrydelsen.

Hun var ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi til stede på adressen i Vædderens Kvarter, da politiet rykkede ud efter at have modtaget en anmeldelse om drab.

Det skete klokken 20.56 søndag aften.

Kvinden er sigtet for drab og fremstilles i grundlovsforhør klokken 13. Her vil man begære dørlukning.

Ved politiets og redningsberedskabets ankomst til det formodede gerningssted blev den 62-årige mand fundet livløs og efterfølgende erklæret død af en læge.

Holder kortene tæt til kroppen

Politiet har hele søndag aften og natten til mandag arbejdet på adressen, og man har indtil mandag morgen holdt kortene helt tæt ind til kroppen.

Det gør man fortsat, for efterforskningslederen, vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen, ønsker forud for grundlovsforhøret ikke at kommentere drabssagen over for Ekstra Bladet.

Dermed er det uvist, hvordan den mistænkte ifølge politiet har dræbt den 62-årige, ligesom man ikke vil oplyse, hvorvidt kvinden og den afdøde kendte hinanden, eller hvordan hun stiller sig til sigtelsen.

Ikke engang navnet på anklageren i sagen vil ordensmagten ud med.

Vædderens Kvarter, der primært består af et større område med rækkehuse, ligger i Esbjerg-forstaden Sønderris.

Syd- og Sønderjyllands Politi meddelte til at begynde med, at den sigtede er 50 år. Hun er kun 49, har man efterfølgende skrevet på Twitter.

Foto: Øxenholt Foto

