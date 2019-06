Mystisk politiaktion: Mand hænger ud af vindue

Politiet er fredag aften talstærkt til stede ved en boligblok i Bispehaven i Aarhus.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan bekræfte, at vi har en politiaktion i gang, men ellers har jeg ikke nogen kommentarer, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Han ønsker heller ikke at oplyse, hvornår aktionen startede.

Hængte ned fra anden sal

Ekstra Bladet har talt med en mand, der fredag aften var på besøg hos et vennepar i en nærliggende lejlighed.

Han fortæller, at de hørte noget, der lød som et skud, som fik dem til at kigge ud af vinduet.

- Der kunne vi så se en person hænge ned fra anden sal, mens kampklædt politi forsøgte at få ham op. Og det lykkedes dem så til sidst, fortæller han.

PRIVATFOTO

Han fortæller, at politiet er massivt til stede i begge ender af boligblokken, og at beboere har fået besked på, at de ikke må gå ud i området. Efter manden er blevet hevet op af politiet, befinder de sig tilsyneladende ikke længere i lejligheden, fortæller han.

Østjyllands Politi skriver på Twitter, at 'alt er roligt', og at de er i gang med undersøgelser på stedet.

Ekstra Bladet følger sagen...