Mystisk politiaktion: Undersøger mistænkeligt forhold

Østjyllands Politi har i mere end to timer undersøgt et mistænkeligt forhold

En politiaktion på Beder Landevej i Beder syd for Aarhus har stået på siden 14.20.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet oplyser, at man er i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold.

'Det er på grund af et mistænkeligt forhold, som vi i skrivende stund ikke kan oplyse mere om,' skriver politiet.

Ekstra Bladet har klokken 17.10 forsøgt at få en uddybende kommentar fra politiet, men her lød meldingen, at man endnu ikke er klar til at sige mere, og at politiet har brug for arbejdsro.

Vagtchefen oplyser, at de selv vil komme en udmelding, når de er klar til det.

