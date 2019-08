Mystisk sag: Far betalte løsepenge for søn

Mindreårig dreng holdt fanget i over et døgn af gerningsmænd

Tilbage i begyndelsen af juni måned udspillede der sig en episode, der bedst kan beskrives som kidnapning, i København.

Det fortæller kilder med indsigt i miljøet til Ekstra Bladet.

Kilderne beskriver, hvordan en 16-17-årig dreng mod sin vilje mod sin vilje var blevet taget med af en lille gruppe gerningsmænd.

De nærmere omstændigheder omkring, hvordan det præcist er foregået, ved kilderne ikke.

Men efterfølgende havde gerningsmændene kontaktet drengens forældre, der ligeledes havde havde fået tilsendt billeder af deres søn. I samme åndedrag lød kravet, at familien skulle hoste op med et større pengebeløb i bytte for at få sønnen tilbage.

Hvor stort et beløb, der her var tale om, vides ikke.

Men faderen, der er guldsmed, gik ifølge oplysningerne med til at betale, og efterfølgende blev sønnen sluppet fri igen. Her kunne familien så hente sønnen et ukendt sted i Avedøre.

Ifølge de foreløbige oplysninger, var sønnen tilbageholdt af gerningsmændene i lidt over et døgns tid. Angiveligt var sønnen også blevet udsat for fysisk vold i perioden.

Den mystiske sag er foregået i et indvandrermiljø, oplyser kilderne desuden.

Kilderne kan ikke fortælle, om gerningsmændene har haft yderligere motiv til at handle som de gjorde, ud over pengesummen.

Hos Københavns Politi vil man ikke kommentere Ekstra Bladets oplysninger, da sagen er under efterforskning, fortæller Dannie Rise, chef for afdelingen for organiseret kriminalitet, Københavns Politi.