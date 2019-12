Mystisk sag: Nazi-leders grav åbnet

Forsøgte at åbne tidligere topnazists grav på kirkegård i Berlin

En nat i forgangne uge har foreløbigt ukendte forsøgt at opgrave de jordiske rester efter topnazisten Reinhard Heydrich - det skriver Bild.

Mediet beskriver, hvordan at Heydrichs grav i lighed med tidligere højtstående nazisters, efter afslutningen på 2. Verdenskrig blev anonymiseret, således at der ikke længere er sten eller andet, der indikerer, at der er en grav på stedet.

I følge Bild befinder graven sig på kirkegården Invalidenfriedshof, der er en af Berlins ældste. På grund af den særdeles anonyme placering, må det antages at være tale om personer med insider-kendskab, der har forsøgt at fremdrage de jordiske rester.

Dog uden held, skriver Tagesspiegel.

Sådan ser graven ud, efter den er blevet lukket igen mandag. Foto: ODD ANDERSEN / Ritzau Scanpix

Se også: Nazister planlagde folkemord i pragtvilla

Samme medie skriver, at sagen derfor efterforskes som forsøg på forstyrrelse af gravfreden. Det er det tyske føderale politi, Verfassungshutz' afdeling for politisk motiverede forbrydelser, der står for efterforskningen.

Der har tidligere været forsøg på lignende gravskændinger rettet mod andre topnazisters grave, hvor venstreekstreme har været i søgelyset.

- Det var en af kirkegårdens medarbejdere, der torsdag morgen opdagede, at en grav havde været forsøgt åbnet, oplyser talsmand for det stedlige politi, Heidi Vogt til Bild.