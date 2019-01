Mystisk sag om saudiske søstres død i New York er nu opklaret

Det skabte overskrifter verden over, da ligene af to saudiske søstre sidste år skyllede op langs Hudsonfloden New York.

De unge kvinder Tala og Rotana Farea var bundet sammen om anklerne og om livet, men ingen af dem havde ikke synlige skader.

Et hold af efterforskere blev sat til at undersøge sagen, som nu er afsluttet.

Natten til onsdag dansk tid oplyser chefretsmediciner i New York Barbara Sampson, at kvinderne begik selvmord.

- Mine medarbejdere har fastslået, at de tog kvinder døde som følge af selvmord. De unge kvinder bandt sig sammen, før de bevægede sig ud i floden, fortæller Barbara Sampson.

Det var en tilfældig forbipasserende, der i oktober fandt de to unge kvinder på 16 og 22 år langs Hudsonfloden på Manhattan.

Efter deres død oplyste en talsmand fra politiet, at kvinderne havde søgt asyl i USA. Det benægtede Saudi-Arabiens ambassade i Washington dog.