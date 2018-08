Mystisk skræmt kvinde ringede på dørklokker: Nu efterlyses hun af politiet

Politiet i Texas i USA efterlyser nu en mystisk kvinde, der natten til tirsdag ringede på adskillige dørklokker i diverse villaer i Sunrise Ranch-området i Montgomery. Beboere i området, der i nattens mulm og mørke stod op for at se, hvem der ringede på så sent, opdagede alle, at ingen var til stede, når de åbnede døren.

Det skriver flere medier heriblandt ABC News og Click2Houston

Kvinden blev imidlertid fanget af et overvågningskamera, der var installeret hos en af beboerne. Videoen blev overleveret til politiet i Texas. Og her kunne man se en skræmt kvinde i bare tæer ringe på døren, mens kun kiggede til siden, som om hun var bange for et eller andet. Kvinden havde i øvrigt ingen bukser på og var iført en slags håndjern på begge håndled.

Se hele den skræmmende episode i videoen øverst i artiklen.

En beboer, der bor i området, der ønsker at være anonym, har fortalt til ABC News, at den mystiske kvinde havde ringet på dørene hos adskillige af hendes naboer, men at hun hver gang var forsvundet, når de gik ud for at se, hvem der ringede på døren:

En anden beboer i området, Branson Golson fortalte følgende til ABC 13:

- Jeg har en ni-årig datter. Det skræmmer mig, hvad der sker her i området.

Politiet i Montgomery har udtalt, at de nu er i fuld gang med at interviewe beboerne i området og spørge, om nogen af dem har overvågningskameraer, som de kan undersøge. Dette sker for at få flere billeder og oplysninger omkring den mystiske kvinde.

- Adskillige borgere i staten Texas og udenfor staten har henvendt sig til os med plakater af efterlyste kvinder, som eventuelt kan være kvinden. Men indtil videre er der ingen af de efterlyste kvinder, der matcher hende på overvågnings-videoen, oplyser politiet i Montgomery.