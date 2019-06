Mystiske kæmpebrag ryster landsdel

Politiet har mandag eftermiddag fået et hav af henvendelser fra bekymrede borgere, der har hørt et kæmpe brag. Ingen ved, hvor det stammer fra

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Borgerne på Sydsjælland fik mandag eftermiddag en slem forskrækkelse, da der pludselig lød et eller flere kæmpe brag i området.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

- Der har lydt et kæmpe brag hernede. Vi har fået masser henvendelser fra alle lokaliteter mellem Vordingborg og Næstved. Det er fortsat et mysterium, og vi er i gang med at undersøge det, siger vagtchef Steffan Jensen til Ekstra Bladet.

- Tror I det kan være torden?

- Nej, vi tror ikke det er vejret, men vi er i fuld gang med at undersøge det.

Ekstra Bladet har også fået flere henvendelser fra bekymrede borgere, der hørte bragene.