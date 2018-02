Nabo dræbt med 160 stik og snit: Tiltalt husker intet

Ung, somalisk mand var ifølge retslægerådet sindssyg under blodigt drab på nabo og knivoverfald på kæreste

Retten på Frederiksberg tog i dag hul på en uhyggelig sag mod en 27-årig somalisk mand, der er tiltalt for drab og drabsforsøg.

Den voldsomme episode udspandt sig i en boligblok på Ålstrupvej i Valby om morgenen 17. maj sidste år, hvor en mand blev dræbt, mens en 23-årig kvinde kæmpede for sit liv og mirakuløst overlevede 84 kniv- og snitlæsioner.

Ifølge anklageskriftet mod den 27-årige mand opsøgte han først sin nabo i en stuelejlighed i bygningen mellem klokken 7 og 8 om morgenen, hvorefter han dræbte naboen med ikke under 60 stik fra en kniv og en ukendt genstand i ansigtet og brystet.

Naboen fik desuden ikke under 100 snitlæsioner under det brutale overfald.

Den uhyggelige gerning fortsatte, da den 27-årige ifølge anklageskriftet efterfølgende forsøgte at dræbe sin daværende kæreste i deres fælles lejlighed på anden sal omkring klokken otte ved at vælte hende omkuld og sætte sig overskrævs på hende.

Her fortsatte han ifølge tiltalen sin blodrus og stak og snittede kvinden med en kniv mindst 84 gange - blandt andet i ansigtet, på halsen, i nakken og på brystet, siger anklagen.

Men kvinden kæmpede så meget imod og tog flere gange fat om kniven for at afværge, at drabsforsøget mislykkedes.

Den 27-åriges forsvarsadvokat Karoline Normann oplyser til Ekstra Bladet, at en erklæring fra retslægerådet, der i dag blev læst op i retten, peger på, at den 27-årige var sindssyg i gerningsøjeblikket.

- Han bestrider ikke de tekniske oplysninger, men han kan ikke huske noget, siger Karoline Normann om sin klients forklaring i retten.

Politiet har tidligere fortalt, at de i maj blev kaldt til stedet til en form for husspektakler kl. 7.54. Her fandt betjentene den dengang 26-årige somalier, samt det blodige gerningsvåben.

En akutlæge erklærede naboen død på stedet, og han lå på en repos i opgangen dækket af et hvidt lagen, mens politiets teknikere arbejdede på stedet.

Ekstra Bladet talte efter det dramatiske scenario med en beboer i området, der pludselig befandt sig tæt på den voldsomme affære og blev bedt om af en betjent at passe på den anholdte somalier, der var iført håndjern på ryggen.

- Den ene betjent var løbet op i opgangen til gerningsstedet. Den anden stod med den anholdte nede på gaden, hvor jeg også var. Der lød nogle høje knald oppe fra lejligheden, og betjenten på gaden løb op for at hjælpe kollegaen. Betjenten bad mig passe på den anholdte, fortalte Daniel, der kun var iført nattøj, mens den anholdte lå blodindsmurt på jorden.

Han fortalte, at manden tumlede rundt og væltede med overkroppen hen over politibilens køler.

- Så begyndte han at gå hen imod mig. Han råbte, han ville slå mig ihjel. Jeg var meget utryg og skyndte mig væk, sagde Daniel. Derefter stak den anholdte af. Han blev dog anholdt igen kort efter.

To vidner skal afhøres under sagen i retten, ligesom at den 23-årige kvinde, der mirakuløst overlevede overfaldet skal afgive sin forklaring.

Retten forventer dom 5. marts.