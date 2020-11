Nabo rystet over drabssigtelse

Maria From Jakobsen forsvandt for tre uger siden. Nu mener politiet, at hun er død

Nyheden om politiets formodning om, at Maria From Jakobsens er blevet dræbt, ryster en af hendes naboer.

- Det kan man jo ikke rigtig forstå. Jeg kender hende umiddelbart som en glad pige. Stille og rolig, og der har ikke været andet end venlighed hen over hegnet, fortæller naboen Erik Kragh, som har boet i sit hus i 40 år.

I 2012 flyttede Maria From Jakobsen ind i huset ved siden af med sin mand.

Mand anholdt for drab på Maria

Her boede de med deres børn frem til, at hun forsvandt for tre uger siden.

Siden da har Erik Kragh forsøgt at tale jævnligt med hendes mand og spørge, hvordan det gik derhjemme med børnene alene.

- Han har virket ked af det, det har han. Han sagde, det var svært, men de måtte jo prøve at få det til at fungere og håbe, hun snart kom hjem igen, fortæller naboen.

Politi afspærrer hus

43-årige Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem 26. oktober, og da politiet efterlyste hende, skrev de, at hun havde forladt hjemmet 'i nedtrykt tilstand'. Nogle dage senere fandt de hendes bil, men der var ikke noget spor af Maria From Jakobsen.

Tidligere har politiet meldt ud, at man ikke mente, der var foregået noget kriminelt i forbindelse med hendes forsvinden, men nu er en mand altså anholdt og fremstilles i grundlovsforhør for drab.

Natten igennem har hendes hus været spærret af, og hele mandagen har teknikere og hundepatruljer undersøgt området.