Nabo til dræbt kvinde: Hun var en god mor

En familiefar med tyrkiske rødder og bopæl i Aarhus har ifølge Østjyllands Politi dræbt moren til deres tre, fælles mindreårige sønner. De tre drenge har således ikke bare mistet deres mor, men de skal - hvis politiets sigtelse mod den 35-årige mand for drab udmøntes i en dom - oven i købet se frem til begrænset samvær med deres far i mange år frem.

Med en tolk ved sin side blev den 35-årige lettere diffuse far til tre drenge mandag formiddag orienteret om, hvad der lå forude ved et grundlovsforhør, hvor anklager Jhin Lee skulle fremføre Østjyllands Politis hidtidige efterforskning i sagen.

Den 35-årige mand blev anholdt søndag aften, efter at hans tidligere samlever - en 30-årig kvinde - var blevet fundet livløs som følge af flere knivstik i en lejlighed i det vestlige Aarhus.

Østjyllands Politi modtog søndag klokken 17.58 en anmeldelse om et muligt knivstikkeri i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i det nordvestlige Aarhus.

Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor de fandt den 30-årige kvinde liggende livløs. Hun blev kort efter erklæret død.

Nægter sig skyldig

Den 35-årige mand nægter sig skyldig i sigtelsen for manddrab. Ifølge politiets sigtelse dræbte han sin eks-hustru med flere knivstik i tidsrummet inden klokken 18.00 søndag.

Dommer Anja Hedegaard Nielsen fulgte umiddelbart efter, at anklager Jhin Lee havde læst sigtelsen op, politiets anmodning om af få lukket dørene for offentligheden - og pressen - ved retsmødet af hensyn til den videre efterforskning.

Samtidig imødekom Anja Hedegaard Nielsen en begæring om navneforbud. Dette skete af hensyn til offerets og den formodede gerningsmands tre sønner.

Nabo: Elskværdig kvinde og god mor

Den 35-årige mand blev ved grundlovsforhørets afslutning varetægtsfængslet i fire uger, uden at han kærede kendelsen om fængsling til landsretten.

Østjyllands Politi oplyste mandag til Ekstra Bladet, at man som følge af det lukkede grundlovsforhør og af hensyn til sagens efterforskning ikke har yderligere at tilføje.

En kvindelig nabo, som ikke ønsker sit navn frem, er i sagens natur dybt rystet over drabet på den 30-årige mor til tre.

- Hun var en meget elskværdig kvinde og en rigtig god mor for sine sønner. Vi havde et godt naboskab og talte jævnligt sammen, når vi tilfældigt mødtes, siger den kvindelige nabo, som ikke vidste, at kvinden var blevet skilt fra sine drenges far.

