Nabo til knivdræbte Maria: For skummelt at sove, hvor der er slået en ihjel lige ovenover

Beboere i den opgang i Randers, hvor der mandag fandt et knivdrab sted, har ikke lyst til at komme hjem

Tre buketter, en enkel rød rose og et par kort ligger på trappestenen. Rød- og hvidstribet afspærringsbånd og en politibetjent sørger for, at ingen uvedkommende går ind.

Tilsammen vidner det om, at der er sket noget grusomt i opgangen på Mariagervej i Randers.

Mandag blev 25-årige Maria Louise Poulsen knivdræbt i sin lejlighed på første sal i ejendommen.

Flere var tirsdag forbi gerningsstedet med blomster. Foto: Ernst van Norde

En ung mand henvender sig til politiet for at komme ind og hente sine ting. Han bor midlertidigt hos en kammerat i en af lejlighederne i bygningen.

Han får lov at komme ind og henter blandt andet sit pas, der kan identificere ham over for betjenten.

- Jeg har kun boet her et par uger, så jeg kendte ikke rigtigt Maria, men jeg har da hilst på hende nogle gange, fortæller han, da han kommer ud igen med sine ting under armen.

Overnattede hos ven

Den 22-årige randrusianer har ikke lyst til at stå frem med navn, men Ekstra Bladet kender hans identitet.

Han var ikke hjemme på gerningstidspunktet. Politiet mener, drabet fandt sted mandag mellem klokken 12 og 14.55, hvor den 25-årige Maria blev fundet død i lejligheden.

- Jeg lå egentlig derinde og var syg, men jeg var lige smuttet over i Aldi efter noget karrysuppe og så en tur i solcenteret. Da jeg kom tilbage, måtte jeg bare ikke komme ind, siger han.

Han overnattede hos en anden ven, men nu hvor han har fået adgang til kammeratens lejlighed igen, har han alligevel ikke lyst til at være der.

- Det er lidt for skummelt at sove, hvor der er slået en ihjel lige ovenover.

Gang i den

Selvom han kun kendte Maria kortvarigt, nåede han at få et festligt indtryk af hende.

- Der var rimelig tit gang i den oppe ved hende, men jeg sover med et headset i ørerne, så det gjorde mig ikke så meget.

En anden nabo fortæller også, at lydniveauet fra den unge kvindes lejlighed tit var højt.

- Hun var måske lidt af en uromager, siger Rikke Kiil, der bor i lejligheden skråt oven over Marias.

Tirsdag eftermiddag var politiets teknikere stadig i fuld gang på gerningsstedet. Foto: Ernst van Norde

- Jeg vidste faktisk ikke, det var hende før nu, udbryder Rikke, før hun pludselig bliver stille et øjeblik.

- Det er sgu synd. Det har hun ikke fortjent.

Rikke var heller ikke hjemme mandag ved middagstid, da drabet angivelig fandt sted, men i sit atelier, hvor hun arbejder som kunstmaler.

- Vi kunne ikke komme ind, da vi kom hjem, og politiet spurgte, om vi kunne sove et andet sted. Betjentene var meget søde, forklarer hun.

Vil ikke hjem

Hun og hendes mand tilbragte natten til tirsdag et andet sted, og Rikke tvivler på, at hun kommer hjem igen lige med det samme.

- Jeg har virkelig ikke lyst til det.

Selv hvis hun ikke kan få husly hos venner, kan hun overnatte i sit atelier. Men selvom tankerne om drabet på underboen spøger, bliver hun nok nødt til at tage hjem igen på et tidspunkt.

- Lige nu er der ingenting, jeg hellere vil end at tage væk i lang tid. Men om et par dage, når jeg skal have et bad, ja, så må vi se, sukker hun.

En 31-årige mand er sigtet i sagen. Tirsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Her nægtede han sig skyldig i drab, men erkendte vold med døden til følge.

