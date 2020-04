Naboen så drabsoffer i sø af blod: Jeg hørte larm og skrig

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Naboen til den tiltalte søn og dræbte mor satte sig tirsdag formiddag i vidneskranken for at fortælle, hvad han oplevede 29. juli sidste år, den dag, hans nabo, blev stukket ihjel af sin egen søn.

- Jamen det var en mandag aften. Det havde været en lang dag på arbejde, og jeg var næsten faldet i søvn på sofaen.

- Jeg hørte en masse larm og nogle skrig. Jeg tænkte, det var underligt, og af en eller anden grund gik jeg ud på gangen. Der kunne jeg se, der lå en dame og blødte kraftigt. Ved siden af hende sad en mand, som prøvede at hjælpe hende. Manden sagde, jeg skulle gå ind og hente nogle viskestykker.

Det var for sent at redde hende

De to naboer til den dræbte kvinde prøvede at stoppe hendes blødninger, til redningshelikopteren ankom.

- Der var kraftig blødning fra halsen. Jeg prøvede at stoppe den med viskestykkerne, men for mig at vurdere var det allerede for sent. Vi prøvede, så godt vi kunne, men det blødte for meget, forklarede vidnet.



- Jeg kiggede ind i lejligheden, og der sad en person, jeg kunne genkende. Jeg kom til at vinke drengen hen til mig i gangen, men får ham så til at gå tilbage, da jeg tænkte, det nok ikke var så smart.

- Han gik så tilbage til sofaen. Han virkede ikke, som om han var i affekt. Han virkede heller ikke ligeglad, men det, der slog mig, var, at det ikke rigtig rørte ham. Jeg kunne ikke se, om der var blod på ham.

Ville ikke udtale sig

Drengens side af sagen fik man ikke at høre, da hans forsvarer fortalte, at hans klient ikke ønskede at udtale sig.

Den 16-årige har ved et tidligere grundlovsforhør forklaret, at han var blevet uvenner med sin mor den aften.

Skænderiet udviklede sig, og drengen gik ud i køkkenet i deres fælles hjem, tog en køkkenkniv og gik ind til moderen i soveværelset, hvor han stak hende flere gange i ryggen.

Det var planen, at der skulle falde dom i sagen på fredag, men for at udmåle en straf mangler man Retslægerådets udtalelse af drengens mentalundersøgelse.

Der er derfor også reserveret et retsmøde til 29. april.

Teenager erkender sig skyldig i at dræbe sin mor