Naboer i rednings-aktion: Forsøgte at sparke dør ind til brandofre

Børnefamilie og hundelufter slog alarm og forsøgte at redde ældre ægtepar under dødsbrand i Lyngby

'Far, far, du skal skal ringe til brandvæsenet!'

Det var 11-årige Ida Jessen, der som en af de første slog alarm, da der lørdag før middag udbrød brand i en andelslejlighed på Skeltoftevej i Lyngby nord for København. En voldsom brandulykke, der kostede et ældre ægtepar livet, og forårsagede alvorlige røgskader i tre opgange.

Den lille pige var ude at køre på rulleskøjter foran sine forældres rækkehus og kunne høre en høj hyletone og se røg i ejendommen 50 meter væk.

Få sekunder senere ringede hendes far, den selvstændige kommunikaltionsrådgiver Philippe Jessen, til alarmcentralen.

Bankede på alle døre

I de minutter, der gik før fire ambulancer med redningsfolk nåede frem, forsøgte Idas forældre og to ældre søstre og en forbipasserende hundelufter at redde ægteparret i den brændende stuelejlighed.

- Min mand Philippe og jeg løb derover, og vi bad vores to ældste døtre om at hente en stige. Vi bankede på alle dørene i den opgang, hvor der var kraftig røg. Det mærkelige var, at der ikke var nogle flammer. Overhovedet ikke, siger Lone Jessen.

.

Familien Jessen bor i et rækkehus cirka 50 meter fra den etageejendom, der brød i brand, og forsøgte i fællesskab spontant at sætte en redningsaktion i værk. Her er det fra venstre Josephine, Mathilde, ægteparret Philippe og Lone, og deres yngste datter Ida. Foto: Kenneth Meyer

Hun mødte en mandlig hundelufter, som stod foran den aflåsede éntre-dør til stuelejligheden mod højre. Lidt efter forsøgte han også forgæves at nå ind til det nødstedte ægtepar igennem en bagindgang.

- Han kendte de to beboere og råbte deres fornavne, mens han forsøgte at sparke døren ind. Det lykkedes ikke, fortæller Lone Jessen, som hurtigt fandt ud af, at to af lejlighederne var tomme.

Rolig og handlekraftige

I en af lejlighederne i den øverste etage fik de kontakt til en mand, som ikke havde været opmærksom på branden. Stigen og det koben, som ægteparrets døtre tog med sig, kom dog aldrig i brug.

Manden sørgede selv for at bringe sig i sikkerhed.

Familien, der senere på dagen skulle til konfirmation med en af pigerne, bevarede roen og handlekraften under det spontane forsøg på at komme de ramte beboere til undsætning.

- Bagefter kom der en reaktion hos Ida. Hun var lidt forskrækket. Men set i bakspejlet er vi glade for, at vi reagerede, siger Lone Jessen.

Brandfolk rykkede ud til branden efter første alarmopkald klokken 11.29. Der blev kørt fire slukningskøretøjer i stilling. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Beboere vender tilbage

Den 48-årige Novo-medarbejder er faktisk godt tilfreds med, at det ikke lykkedes at åbne døre eller vinduer ind til den brændende lejlighed.

- Ham min mand talte med på alarmcentralen, forklarede, at det skulle vi lade være med. Kom der mere ilt ind, ville vi have risikeret, at ilden havde fået mere fat og måske havde bredt sig, siger Lone Jessen, der betegner det som dybt tragisk, at det ældre ægtepar i stuelejligheden ikke overlevede.

Røgdykkere reddede lige efter redningsmandskabets ankomst til Skeltoftevej ægteparret i stuelejligheden ud. De var begge livløse, og alle forsøg på at redde dem var nytteløse.

To timer efter første alarmopkald til brandvæsenets indsatsleder klokken 11.29 var ilden slukket, så brandfolkene kunne koncentrere sig om at efterslukke.

Beboerne i alle tre opgange blev evakueret. De første andelshavere i de lejligheder, der var mindst berørt af røgen, vendte tilbage omkring klokken 15.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Nabo om afdøde brandofre: De havde et lykkeligt ægteskab

Sofie Lassen har igennem 19 år haft et tæt forhold til det nu afdøde ægtepar i den udbrændte andelslejlighed på Skeltoftevej.

Den 39-årige kvinde, der bor i en lejlighed i opgangen ved siden af, har kun godt at fortælle om den ældre mand og kvinde.

- Det her er dybt forfærdeligt. Det var nogle skønne, skønne mennesker, og det var mit klare indtryk, at de havde et lykkeligt ægteskab, fortæller Sofie Lassen.

Hun bor i en stuelejlighed sammen med sin søn, og de var ikke hjemme, da branden opstod og udviklede sig med en voldsom røgudvikling.

Efter en nabo-opringning vendte de hjem igen, og de kunne se, at der var røg igennem et af front-vinduerne. Først efter nogle timer fik Sofie Lassen lov at bese røgskaderne i sin egen lejlighed.

Sofie Lassen har ingen anelse om, hvad der ligger til grund for branden i ægteparrets lejlighed.

- Kan man forestille sig, at de sov middagssøvn?

- Det kunne man sagtens. Men jeg ved det selvfølgelig ikke, siger Sofie Lassen, som i alle årene har haft et nært og meget harmonisk naboskab med ægteparret, som efter hendes udsagn har børn, børnebørn og så vidt hun ved også oldebørn.

De nærmeste pårørende er underrettet om dødsfaldene.

Meget alvorlig brand i etageejendom: To personer har mistet livet