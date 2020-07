Naboer til dødsvej: Vi vil ikke samle flere dødsofre op

Michael og Annette Lauritzen er naboer til Odensevej nær Bogense, hvor en 26-årig mand med for høj fart og alkohol i blodet bragede ind i en forankørende bil, og tre mennesker mistede livet.

Manden er i dag varetægtsfængslet.

Tre dræbt i ulykke: 26-årig varetægtsfængslet

Første mand på stedet

Den 26-årige mand kørte med omkring 140 km/t. sin sorte Porsche Cayenne op i den Citroën, hvori 37-årige Mads Hoppe og hans mor og faster på henholdsvis 63 og 64 år sad.

Mads og hans familie var på vej hjem fra præsten, da de blev påkørt og dræbt. De havde holdt møde om begravelsen af Mads' mormor, som skulle finde sted onsdag. Foto: Tim Kildeborg Jensen

På tidspunktet for ulykken sidder Michael og Annette Lauritzen hjemme i deres stue og hører ulykken.

- Vi hører noget gasse voldsomt op inde fra byen. Vi snakker om, at det lyder som en motorcykel. Det var virkelig voldsomt. Men det er der faktisk ikke noget usædvanligt ved. Folk kører tit både 150 og 200 km/t. på vejen herude, siger Annette.

Efter kort tid lyder der er knald og bagefter helt stilhed.

- Vi kigger på hinanden og siger: 'Lød det ikke rigtig slemt?', fortsætter Annette.

Tre mennesker mistede livet på Odensevej. De er dog ikke de første trafikofre på vejen. Nu kræver naboerne handling. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Da parret kort tid efter kommer ud på vejen, bliver deres bange anelser til virkelighed. To biler er stødt sammen og med så voldsom kraft, at den ene bil er ugenkendelig.

- Da jeg kom derop, kunne jeg hurtigt se, at det var virkelig alvorligt. Billeder af mennesker i den tilstand printer sig ind på nethinden, siger Michael Lauritzen, som var den eneste af de to ægtefæller, der gik helt op til ulykkesstedet.

- Selvom jeg har en psyke, der er rimelig stærk, må jeg indrømme, at det også ramte mig.

Den 26-årige mand stak af fra gerningsstedet, men er i dag varetægtsfængslet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Kors symboliserer ofre

Det er ikke første gang, Michael og Annette Lauritzen er ude til en ulykke på Odensevej. For ikke særlig mange år siden var der også en alvorlig ulykke, som nær havde kostet menneskeliv.

- Det er forfærdeligt at vide, at næste gang kan det måske være en, vi kender eller os selv. Den vej derude er som en startbane, siger Annette, da Ekstra Bladet spørger til de hvide kors, som hun og flere naboer går og sætter op langs landevejen.

- De her kors symboliserer trafikofre, og nu kræver det simpelthen handling. Vi kan og vil ikke ud og samle flere dødsofre op.

Familien svingede ud foran den 26-årige mand, som selv forklarede i retten, at de nok må have undervurderet hans fart. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Dagen inden den tragiske ulykke havde parret faktisk bestilt en fotovogn på politiets hjemmeside.

- Vi hører hele tiden folk køre vanvittigt herude og har tit snakket om at bestille en fotovogn. Det er så tragisk, at der dagen efter sker sådan en ulykke, siger Annette.

Lyskryds var undervejs

- Vi var næsten klar til at tage første spadestik til et udvidet kryds med lysregulering, og så sker det her. Det er forfærdeligt, og jeg fik virkelig ondt i maven, da jeg hørte om ulykken, siger Pia Longet, medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune.

Lyskrydset skal ligge ved netop det kryds, hvor Mads Hoppe og hans mor og faster mistede livet. Men det er ikke godt nok, mener naboerne.

Strækningen, hvor ulykken skete. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Et lyskryds vil gøre noget, men ikke alt. Folk kan jo bare køre over for rødt, og hvis de holder stille, vil vejen jo bare blive som en startbane igen, når der bliver grønt, siger Annette Lauritzen.

Hun tror, at det vil kræve meget mere.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at få en form for chikaner herud. Jeg har ikke løsningen, men jeg tænker måske en rundkørsel eller lignende.

Første spadestik til det udvidede og lysregulerede kryds ventes taget i efterårsferien. Når det står færdigt, har det kostet cirka 1,6 millioner kroner at etablere.