Naboer: Vi hørte skud i nat

Allerede sent onsdag aften omkring midnat blev to skud hørt af beboere i Vårkjærparken.

Det fortæller naboer i det boligkvarter, hvor en 22-årig mand blev fundet skuddræbt i en parkeret bil torsdag formiddag til Ekstra Bladet.

De har kunnet oplyse, at der omkring midnat onsdag lød to skud, der formentlig har været rettet mod den nu skuddræbte.

Mand dræbt af skud i Viby

Naboerne kan ligeledes fortælle, at der ikke blev reageret på de høje brag onsdag aften.

Borgere fandt død mand

Politiet har tidligere oplyst, at de fik anmeldelsen torsdag formiddag klokken 11.20 fra nogle borgere, der havde fundet den dræbte mand i bilen.

Et større område i boligkvarteret er spærret af i forbindelse med politiets arbejde. Foto: Ernst van Norde

Siden da har politiet været talstærkt til stede i Vårkjærparken. Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at det vrimler med efterforskere, uniformerede betjente, hundepatruljer og teknikere.

Torsdag eftermiddag var liget af den 22-årige stadig ikke fjernet fra den sølvgrå mercedes, han blev skudt i. Der er blevet sat et stort hvidt telt hen over bilen.

Kriminelle miljøer

Drabet på den 22-årige er det tredje inden for godt 14 dage i Aarhus.

22. og 23. juli blev to mænd dræbt med ni timers mellemrum. Først var det den 25-årige rapper Abukar Ali, der blev skudt ned ved indgangen til Jysk Væddeløbsbane. Ni timer senere blev Satudarah-lærlingen Mohammad Al-Zerjawi stukket ned på en parkeringsplads i Brabrand.

Alle tre drab er ifølge politiet begået inden for byens kriminelle miljø.

Politiet arbejder torsdag eftermiddah fortsat på gerningsstedet i Aarhus. Foto: Ernst van Norde

Politiet oplyser videre, at der intet, der tyder på en sammenhæng mellem de første to drab, mens det seneste fortsat er i den indledende efterforskningsfase.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er sammenhæng i de her episoder, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Michael Kjeldgaard.

