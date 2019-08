Nabolag i sorg: - Det er uvirkeligt, at det kan ske her

Tiden står nærmest stille på den gade i Malmø, hvor en ung kvinde mandag formiddag blev brutalt myrdet. Bilerne kører langsommere end ellers, og de omkringstående folk synes at have glemt de ærinder, de måtte have haft.

Kvinden var i 30-års alderen og havde et lille barn på armen, da hun ifølge vidner blev skudt flere gange på klos hold i fuldt dagslys.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et utal af roser i flere farver ligger midt i den hjerteformede formation af stearinlys, som vidner om, at der her skete en forfærdelig forbrydelse mandag morgen. Foto: Kenneth Meyer

Dem, der kommer forbi for at mindes den dræbte kvinde, er for de flestes vedkommende uden ord. De stimler sammen i mindre grupper, taler lavmælt sammen og klapper hinanden på skulderen.

- Det føles helt uvirkeligt, at det er sket her, siger Malin Rauhula, 29, som bor en gade væk.

Hun fortæller, at hun var på stranden for at lufte sin hund mandag morgen, da hun hørte skuddene. Da hun kom tilbage, var politi og redningsfolk allerede på stedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Der er mange, som fælder en tåre for dig. Det er helt ubegribeligt, at dit barn skal vågne op uden sin mor'. Kvinden, som har skrevet brevet, er på alder med den dræbte og har et barn på ni måneder. Hun er tydeligt dybt berørt af hændelsen. Foto: Kenneth Meyer

Et trygt nabolag

Ingen af de borgere, der er mødt frem for at lægge blomster, kender tilsyneladende kvinden personligt. Men alle fortæller, at de er dybt rystede og berørte over drabet på den unge mor.

Det er normalt et stille og roligt kvarter, så det er uvant, at der nu pludselig er politi stationeret på gaden for at skabe tryghed.

- Jeg tror ikke, det skyldes området. Det kunne ske alle steder. Den slags ondskab findes mange steder, siger Harriet Dalström, 64, som er beboer i området.

- Jeg føler mig ikke utryg, der er jo meget politi omkring, så jeg tror ikke, der kommer til at ske mere. Og livet må jo fortsætte. Man kan ikke gøre så meget, siger Malin Rauhula.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mange mennesker kommer forbi for at lægge en blomst. Enkelte bliver kun et øjeblik, mens de fleste bliver hængende i lang tid for at snakke med hinanden om det, der er sket. Foto: Kenneth Meyer

For meget for borgerne

Mange fra nabolaget bliver hængende ved stedet i lang tid. Man kan mærke, at de har behov for at tale med hinanden om det, der er sket.

Der kommer også folk fra andre dele af Malmø. Frederik Ekelund, 65, er kommet forbi på vej til fodbold. Han lægger en stor, rød rose oven på bunken og kigger ned på billedet af den unge kvinde, mens han ryster stille på hovedet.

- Det er for meget. Der sker alt for meget af den slags i Malmø, og dette er den yderste grænse, siger han.

Vreden, sorgen og meningsløsheden over drabet på kvinden ses tydeligt i hans og de mange andre omkringståendes ansigter.

- Der kommer nok mange mennesker forbi resten af dagen, fordi det simpelthen er for meget for folk. Så mange skyderier på så få år, siger Frederik Ekelund.

Harriet Dalström, 64, er beboer i området. Hun sad på balkonen og fik morgenmad, da hun hørte udrykningerne. - Det er en tung fornemmelse. Jeg føler det i hjertet, siger hun. Hun har lagt en blomst på stedet og synes, det er rart, at der er så mange, som kommer og viser deres sorg. Foto: Kenneth Meyer

Frederik Ekelund, 65, kommer ofte i området. - Jeg er vred over situationen i Malmø. Alt den banderelaterede kriminalitet og sådanne mord. Min datter er samme alder. Det tænker jeg også meget på, siger han. Foto: Kenneth Meyer