Naboskab 'tog en drejning': Dements konto lænset for 640.000

Et ægtepar er tirsdag fundet skyldig i at have udnyttet en dement kvinde økonomisk gennem flere år

640.000 kroner på tre år.

Så dyrt var det for en dengang 90-årig dame med demens at lade sin økonomi administrere af sin nabo, skriver Fyens.

'Et hjælpsomt og godhjertet naboskab, der pludselig tog en drejning', kaldte anklager Rasmus Maar Hansen, ifølge Fyens, forholdet mellem den dengang 90-årige kvinde og ægteparret i nabohuset, der blev dømt for henholdsvis mandatsvig og hæleri.

Udnyttelsen startede i januar 2013, da de var naboer i det nordvestlige Odense, og stod på frem til 2016, hvor hun døde. På de tre år var hendes formue skrumpet fra cirka en million til under 100.000 kroner - mindst 640.000 kroner blev nabo-ægteparret dømt for at have franarret kvinden.

Det var denne voldsomme nedgang i hendes formue, der fik bobestyreren til at undre sig og kontakte politiet, da kvinden døde i september 2016.

Tandlæge

Ægteparret hjalp den demente kvinde med daglig gøremål, og i 2013 fik den kvindelige nabo fuldmagt over den 90-åriges økonomi.

- Hun havde haft en stabil økonomi i nogle år, men det gik meget hurtigt ned ad bakke imellem januar 2013 og hendes død i september 2016, siger anklager Rasmus Maar Hansen.

Pengene forsvandt fra den dementes konto ved både kontanthævninger og overførsler via netbank, der var mærket med ord som 'tandlæge', 'husleje' og 'personlig pleje'.

De største overførsler var på 50.000 kroner.

Selv forklarede ægteparret i retten, at der var særlige udgifter forbundet med, at den ældre kvinde kom på plejehjem, ligesom hun grundlæggende var generøs og ønskede at takke dem økonomisk for deres hjælp.

Udover dette kunne de ifølge anklageren dog ikke forklare, hvorfor kvindens udgifter pludselig eksploderede.

Samfundstjeneste

Kvinden blev kendt skyldig i mandatsvig og idømt et år og tre måneders betinget fængsel, da det blev lagt til grund, at hun styrede den 90-åriges økonomi. Manden fik tre måneders betinget fængsel for hæleri, da han havde forholdt sig passivt, da han modtog i alt 105.000 kroner på sin konto.

Fordi ingen af dem er tidligere straffet, blev de idømt hhv. 800 og 200 timers samfundstjeneste, ligesom de skal tilbagebetale 640.000 kroner. Nogle af pengene vil dog gå tilbage til ægteparret, da kvinden ifølge den 90-åriges testamente skal modtage en syvendedel af hendes samlede formue.

Begge har nægtet sig skyldige og har udbedt sig betænkningstid for at afgøre, om de vil anke dommen.