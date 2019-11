Nadja fandt barberblads-skinke: - Kunne have slået min hund ihjel

I en hundepark nær Østermarie på Bornholm fandt 23-årige Nadja Hertzberg Nielsen flere barberblade med skinke rundt om.

Det forfærdede bornholmeren, som var nødt til at skræmme sin hund, Samson, til ikke at spise et af de livsfarlige stykker kød.

- Jeg fik skræmt min hund væk, og gik hen og kiggede. Personen, der har gjort det, er syg i hovedet og burde melde sig selv til politiet, siger hun til Ekstra Bladet.

23-årige Nadja Hertzberg Nielsen kan ikke forstå, hvordan man kan finde på at gøre sådan noget. Foto: Privatfoto

Skulle spise det selv

Den 23-årige hundeejer valgte efter sit fund at dele billeder af barberbladene på Facebook.

Opslaget har i skrivende stund fået hele 1900 reaktioner, mens opslaget er blevet det omkring 5400 gange.

- Der er rigtig mange, der kommenterer, at den pågældende person selv burde spise barberbladene, siger Nadja Hertzberg Nielsen.

Efterfølgende er episoden blevet meldt til politiet, som tager sagen alvorligt.