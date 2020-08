Nægtede at bære mundbind i toget: Kvinde får bøde

En kvinde fik søndag formiddag en bøde, da hun nægtede at iføre sig mundbind i toget mod Næstved

En 47-årig kvinde fik søndag formiddag tildelt en bøde, da hun nægtede at tage mundbind på i toget.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kent Edvardsen til Ekstra Bladet.

- Kvinden befinder sig i toget fra Nykøbing Falster mod Næstved. Hun har ikke mundbind og nægter at tage det på, når personalet tager fat i hende og beder hende om det, fortæller Kent Edvardsen.

Blev siddende

Da kvinden nægtede at iføre sig mundbind, bortviste personalet hende fra toget.

- Men hun bliver siddende, og det får så DSB til at kontakte os klokken 9.49, fortæller Kent Edvardsen.

- Vi møder hende på Næstved Station klokken 10.16, da toget kommer ind, siger han.

Bøden for at blive siddende i toget uden mundbind lød på 2500 kroner.

Allerede lørdag - på den første dag for det landsdækkende påbud om at bære mundbind i offentlig transport - blev der uddelt en bøde.

Her var der tale om en 24-årig mand fra Vejle, som blev sigtet for ikke at overholde påbuddet i Odense Banegård Center.

