Nægtede at betale beskyttelsespenge: Så blev hans restaurant sat i brand

Restaurantejer Asher Naman er lige gået i seng efter en lang arbejdsdag på restaurant Just Curry i Kalundborg, da politiet natten til søndag kontakter ham.

Der er opstået brand i hans restaurant, og politi og brandfolk er allerede på stedet, lyder det.

Asher Naman kører med det samme derud og kan hurtigt konstatere, at skaderne er massive.

- Hele køkkenet er skadet, både vandskader og skader på inventaret fra branden, fortæller han til Ekstra Bladet.

Han forklarer videre, at branden i restauranten kommer blot en lille måned efter, at han 4. oktober blev opsøgt i restauranten af to mænd. De bad ham gå med udenfor, hvor de truede ham med at brænde restauranten ned, hvis ikke han betalte 100.000 kroner.

25.000 kroner skulle falde inden for 24 timer, sagde de.

Asher Naman havde aldrig set mændene før, og han nægtede med det samme at give efter for afpresningen.

- Jeg overvejede aldrig, om jeg skulle betale. Det nægter jeg, siger han.

Han beskrev over for politiet mændene som danske af udseende og i 20'erne. Den ene var kraftig af bygning, halvskaldet og havde en tatovering på halsen. Den anden havde kort, sort hår.

Kan være påsat

Midt- og Vestsjællands Politi ser med stor alvor på sagen, men kan ifølge kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard ikke bekræfte, at der skulle være en sammenhæng mellem anmeldelsen om truslen og weekendens brand.

- Vores efterforskere ser selvfølgelig på, at der tidligere har været en anmeldelse om trusler, men om branden er en opfølgning på de trusler, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger han.

Han oplyser, at politiet i dagene efter truslerne holdt øje med restauranten, men at de ikke registrerede noget unormalt. Branden efterforsker de som en hver anden hændelse af samme karakter.

- Efter de foreløbige brandtekniske undersøgelser kan vi udelukke, at han har glemt noget på komfuret. Det stammer heller ikke fra ledningsnettet eller maskineriet, siger han.

En knust rude og reaktionen fra en brandhund, som kriminalteknikerne havde med, kan dog ifølge Martin Bjerregaard pege i retningen af en påsat brand.

- Hunden indikerer på stedet, at der måske kunne være noget at komme efter i forhold til brandbare væsker, så derfor er nogle prøver fra stedet nu sendt til nærmere tekniske undersøgelser, siger han.

Familie er nervøs

Det er ikke bare restauranten, som er mærket efter branden. Asher Namans familie har været meget utrygge i tiden efter truslerne, fortæller han.

- Familien er urolig, og selvfølgelig er jeg også lidt mærket, men hvis det står til mig, så åbner jeg sgu igen, siger han.

Han understreger, at han har mødt stor opbakning fra lokalsamfundet, og at han bestemt ikke har tænkt sig at give op.

Ifølge kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard har man endnu ingen mistænkte i sagen.

Man arbejder videre med efterforskningen og hører gerne fra vidner, som har set nogen eller noget i det øde område ved restauranten natten til søndag.