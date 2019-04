Nægter sig skyldig i drab på rapper

En 29-årig mand, der er anholdt og sigtet for drabet på rapperen Nipsey Hussle, nægter sig skyldig.

Eric Holder blev torsdag fremstillet i retten i Los Angeles, USA, hvor han nægtede sig skyldig i drab og to drabsforsøg i forbindelse med et skyderi søndag.

Dommeren fængslede derefter Holder mod en kaution på fem millioner dollars, skriver Associated Press.

29-årige Eric Holder er sigtet for drab og drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i Los Angeles. Foto: Reuters

Eric ’Shitty Cuz’ Holder blev anholdt tirsdag i L.A.-bydelen Bellflower, 30 kilometer fra stedet, hvor Nipsey Hussle blev dræbt.

Kom tilbage med pistol

Hussle og Holder kendte hinanden i forvejen, og de to mænd havde tilsyneladende en uoverensstemmelse, oplyser politiet.

- De havde et skænderi, og Holder kom tilbage med en pistol og åbnede ild, fortalte politichef Michael Moore på et pressemøde.

Ifølge en obduktionsrapport blev rapperen ramt af skud i hoved og torso. To andre mænd blev såret i forbindelse med skyderiet.

Nipsey Hussle blev ramt af skud i hoved og torso. To andre mænd blev såret i forbindelse med skyderiet. Foto: Shutterstock

Grammy-nominering

Hussle med det borgerlige navn Ermias Asghedom udkom i 2018 med sit første studiealbum, 'Victory Lap', der udløste en Grammy-nominering.

Han har arbejdet sammen med navne som Drake, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Tyga. Han er desuden kendt for at have stiftet pladeselskabet 'All Money In'.

Han efterlader sig to børn og en kæreste.