Nægter sig skyldige: To 17-årige sigtet for drab

To teenagedrenge sigtet for medvirken til knivdrab på Jonas Drewsen i Gundsømagle afhøres nu bag lukkede døre

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): To spinkle og tydeligt beklemte 17-årige drenge bliver nu afhørt bag lukkede døre i retssal 2.

De purunge mænd, der blev anholdt stort set samtidig i går, er begge sigtet for medvirken til knivdrabet på den 31-årige førtidspensionist Jonas Niels Frederik Drewsen ud på aftenen sidste torsdag omkring den nu afdøde mands bolig i Gundsømagle nord for Roskilde.

Den dræbte mand med det fulde navn Jonas Niels Frederik Drewsen blev ifølge politiet dræbt med knivstik forrige torsdag omkring sin bolig i Gundsømagle. Nu er yderligere to mænd anholdt og sigtet i sagen. Privatfoto

I den åbne del af grundlovsforhøret læste anklager Anja Lund Liin sigtelserne op. De to teenagere er begge sigtet for i forening med en allerede varetægtsfængslet og drabssigtet 25-årig mand at have dræbt Jonas Drewsen med knivstik.

Det skal være sket torsdag 17. september omkring klokken 22.45.

Ramt af adskillige stik

Drabsofret blev ifølge politiet ramt adskillige gange af stik i benene, kroppen og i den ene side af halsen. Han blev kort efter fundet i live af naboer, men døde på stedet samme aften.

'Hjælp, jeg er stukket - ring 112' nåede han ifølge øjenvidner at råbe, før han mistede bevidstheden.

Politiet har sat store ressourcer ind på at opklare drabssagen. Her arbejder teknikere på gerningsstedet natten efter, at Jonas Drewsen blev fundet døende. Foto: Kenneth Meyer

De to unge mænd nægter sig begge skyldige. Dommeren nedlagde under henvisning til deres unge alder navneforbud. Det skete på de to forsvareres anmodning.

Politiets anklager begærede dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning.

Hun underbyggede det med, at ingen af de sigtede i sagen hidtil har ønsket at afgive forklaring, at politiet stadigvæk ikke har overblik over, hvem og hvor mange der var til stede på gerningsstedet, eller hvilket motiv, der kunne ligge bag det dødbringende overfald.

Forældre hørte med

Den ene sigtede teenagers mor og begge den andens forældre var ved retsmødets begyndelse til stede som tilhørere i Retten i Roskilde. De afviste bagefter venligt at kommentere den situation, deres sønner er i.

I samme sag blev en 25-årig mand op til sidste weekend ligeledes anholdt og sigtet for at have stukket den nu afdøde mand adskillige gange med kniv i benene, kroppen og i den ene side af halsen.

Han blev dagen efter varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om at være skyldig.

Jonas Niels Frederik Drewsen blev 31 år. Han boede til leje i et rækkehus i Gundsømagle. Privatfoto

Den unge mand har tidligere været en del af kredsen omkring rockergruppen Bandidos, og i 2018 blev han idømt tre år og ti måneders fængsel for sin medvirken i tyveriet af en pengeautomat med 1,5 million kroner i Nykøbing Sjælland.

Ekstra Bladet erfarer, at manden var prøveløsladt, da han dagen efter drabet blev anholdt i Slagelse.

Mulige gerningsmænd

Jakob Olsen, vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, bekræfter, at den dræbtes lig er obduceret, men han ønsker ikke at kommentere politiets efterforskning af den konkrete sag.

Efterforskningschefen henviser til, at grundlovsforhøret af den 25-årige mand blev gennemført bag lukkede døre.

Det gjorde det under henvisning til, at der stadigvæk kan være mulige gerningsmænd på fri fod.

Den afdøde mands forældre, Lotte og Bjørn Drewsen, lægger her blomster på det parkeringsareal, hvor deres yngste søn udåndede. Foto: Jonas Olufson

Jonas Drewsens forældre har åbent fortalt, at deres nu afdøde søn havde en kriminel fortid og en overgang havde et misbrug af hash og alkohol, som han angiveligt havde lagt bag sig.

Familien har ingen idé om, hvorvidt det kan have spillet en rolle i drabssagen, og hvad der kunne være motivet hos den eller de personer, der opsøgte og overfaldt deres yngste søn.

