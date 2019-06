Flere af de tiltalte nægter sig skyldige i at have dræbt Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland

Flere af de 24 mænd, der er tiltalt for de brutale drab på danske Louisa Vesterager Jespersen og norske Maren Ueland, blev torsdag afhørt i retssagen ved en domstol i byen Sale i Marokko.

24-årige Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast og 28-årige Maren Ueland fra den norske by Bryne var sammen på trekking i Atlasbjergene, da de blev dræbt den 17. december sidste år.

De studerede begge på Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Efter drabene kom det frem, at de to kvinder var blevet stukket med kniv og halshugget. En video viser angiveligt drabet på en af kvinderne.

De tre hovedmistænkte erkendte allerede i maj, at de havde dræbt kvinderne i Islamisk Stats navn. To af mændene erkendte drabene, mens en tredje fortalte, at han havde filmet dem på video, skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Torsdag blev flere af de øvrige tiltalte så afhørt, og de nægtede alle at have været involveret i drabene.

- Vi plejede at bede sammen, men vi planlagde aldrig noget, sagde en af de tiltalte ifølge AFP.

En anden fortalte, at han fulgtes med de tre hovedmistænkte op i Atlasbjergene, men at han havde forladt dem, før de to kvinder blev dræbt.

En tredje tiltalt, som tidligere har været i fængsel for at forsøge at tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien, erkendte ifølge AFP, at han havde organiseret turen op i Atlasbjergene.

Efterforskere har sagt, at gruppen var inspireret af Islamisk Stats ideologi, men chefen for Marokkos antiterrorenhed har afvist, at nogen af de anklagede har haft kontakt med Islamisk Stat i konfliktområder.

Islamisk Stat har aldrig taget skylden for drabene.

Næste retsmøde i sagen finder sted på torsdag i næste uge.

/ritzau/AFP