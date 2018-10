Næse til Skanderborg Kommune i undersøgelse af Ry-sag

Skanderborg Kommune og Mølleskolen i Ry begik væsentlige fejl i sag om fire drenge, der kastede en benzinbombe på deres jævnaldrende kammerat en vinteraften ved byens idrætshaller.

Det konkluderer Ombudsmanden i redegørelse.

En 16-årig dreng i Ry blev 6. februar 2017 udsat for et overfald med en brandbombe. Fire jævnaldrende drenge blev efterfølgende dømt som gerningsmænd i sagen.

Efter at Folketingets Ombudsmand har undersøgt Skanderborg Kommunes og Mølleskolens indsats i årene forud for overfaldet, konkluderer han i en redegørelse følgende:

'Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i blandt andet offentlighedsloven om notat- og journaliseringspligt. Der er begået væsentlige fejl i sagen i forhold til reglerne i serviceloven om underretningspligt'.

Derudover påpeger ombudsmanden, at det er svært at fastslå, hvilken betydning fejlene har haft på den skæbnesvangre dag, hvor en 16-årig dreng blev overfaldet med en brandbombe.

Kan ikke fastslå om sag kunne være undgået

- Det er ikke i dag muligt at fastslå, i hvilken udstrækning korrekt efterlevelse af de nævnte regler ville have medvirket til at undgå det samlede forløb, som sagen fik, herunder episoden den 6. februar 2017, skriver ombudsmanden.

Ombudsmanden kan – inden for rammerne af sit bedømmelsesgrundlag – ikke fastslå andre væsentlige fejl i sagen end de nævnte.

Formålet med ombudsmandens undersøgelse har især været at kaste lys over, om der er begået juridiske fejl i sagen, som det kan være særlig vigtigt at være opmærksom på i fremtiden for at undgå lignende tilfælde.

Skanderborg Kommune og Mølleskolen har over for ombudsmanden redegjort for en række initiativer, der skal sikre, at reglerne om notat- og journaliseringspligt og reglerne om underretningspligt fremover bliver overholdt.

Borgmester: Vi beklager meget

Skanderborg Kommune har udsendt en pressemeddelse som en reaktion på ombudsmandens redegørelse.

- Ombudsmandens redegørelse er ikke til at tage fejl af; notat- og underretningspligten er ikke overholdt i en række konkrete tilfælde på Mølleskolen, og det beklager vi meget, siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Han fortsætter:

- Ombudsmandens vurdering er på linje med den eksterne advokatundersøgelse, vi selv satte i gang. Det har været vigtigt for os ikke bare at afvente Ombudsmanden, og derfor har vi allerede iværksæt efteruddannelse af al vores pædagogiske personale på skolerne, siger borgmester Jørgen Gaarde i pressemeddelelsen.